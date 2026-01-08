A la tercera, Groenlandia

Los chulos son "listos"; no "inteligentes". Ser "inteligente" exige ser decente. Esa doble deficiencia se suple siendo “listo”. Pese a la terrible tentación del éxito por ser “listo” la mayoría preferimos ser decente y lo más inteligente que podamos. La decencia no se les exige a los "listos". Debería considerase un delito ejercer de "listo".

La indecencia de "padres peregrinos" de los EEUU la llevaban de cuna con su intolerancia religiosa. Peregrino se llamaba a los no ciudadanos romanos que vivían bajo el imperio romano. Luego cobró tinte religioso se llamaba a los que expiaban sus pecados viajando a Santiago de Compostela, a Roma, a la Jerusalén triteológica o a la Meca islámica. Hoy peregrino es sinónimo de "inmigrante", pero los "padres peregrinos" y sus herederos fueron otra cosa: invasores, explotadores y genocidas. ¡Y les dejamos!

Su proyecto fue dotarse de "leyes justas e igualitarias para el bien de la Colonia"; eso implicaba privar de esos derechos a los aborígenes. De ellos dijo Tocqueville "podemos ver todo el destino de EE.UU. contenido en el primer puritano que desembarcó en estas costas". Esa "listura" contrasta con la "ética española" en América. Isabel I dijo que los naturales de América seguirían siendo propietarios de las tierras que les pertenecían antes de llegar los españoles y dictó un decreto prohibiendo la esclavitud. En su testamento (1504) ordenó: "… y no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas Islas, y Tierra Firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, más manden, que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de manera, …".

De ahí nacieron las leyes de indias. Decía el Padre de las Casas: "De todos los hombres y de cada uno de ellos es una no más la definición, y ésta es que son racionales; todos tienen su entendimiento y su voluntad y su libre albedrío como sean formados a la imagen y semejanza de Dios". Con abusos, sin duda, los "listos" son prolíficos, pero en los países americanos los naturales en el siglo XVI tenían un "protector de sus derechos". Los españoles de Europa no lo tuvimos hasta después de morir Franco

Las Leyes de Burgos reconocieron el derecho de los americanos a ser libres: su derecho a trabajar para su provecho y de la república y que para hacerlo soportable irá acompañado de horas de distracción y de descanso. Su jornada de 40 h/semana no rigió en España hasta hace pocos años. Su derecho a la vivienda incluía el derecho a haciendas propias y tiempo para cultivarlas y a recibir un salario justo por su trabajo. Hay partidos en España que votan en contra. Las leyes prohibieron el castigo a los indios; las mujeres embarazadas de más de cuatro meses estaban exentas de trabajo. Ese derecho hoy no lo tiene ninguna.

Los americanos ayudaron a sobrevivir el primer invierno a los "listos padres peregrinos". Su pago fue el de ser sus víctimas tras la apropiación de tierras y de la explotación de sus recursos y marginados en su propio país como extranjeros, como los mexicanos y los indios de la pradera, prácticamente exterminados hasta el océano pacífico; como hoy siguen haciendo, ayudando a los judíos sionistas dispuestos a exterminar a todos los palestinos

Eso hace Trump con los americanos del sur de su frontera. Los devuelve a su país de origen o a cualquier otro. ¿Por qué no se va él a su país de origen? No tiene ni una sola gota de sangre americana; es un descendiente de recientes inmigrantes, legales o no, pero inmigrantes.

Los EEUU robaron tres cuartas partes del territorio de México violando todos los tratados de paz. Estafaron a España en 1898 quedándose con Puerto Rico, Cuba y Filipinas. El actual enclave de Guantánamo fue el precio adicional cobrado a los cubanos. El enclave del canal de Panamá fue el precio cobrado a los panameños tras la invasión de Colombia por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1903, ese presidente tan simpático. Carter se lo devolvió a Panamá. Trump lo quiere recuperar.

Ha dicho a Cuba que "ponga sus barbas a remojar". Quizá la invada, pero su punto de mira es Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Es la segunda reserva de hielo dulce global; pronto se derretirá. Tiene 61.100 habitantes: el 87% desciende de injuit y europeos. La mayoría son cristianos luteranos. Su economía tradicional es la pesca. Tras el cierre de una mina de zinc en 1990 se explotan yacimientos de rubí desde 2007 y se prevé explotar sus recursos de hierro, uranio, aluminio, níquel, platino, wolframio, titanio y cobre; además se ha detectado petróleo; sus reservas son casi la mitad de las del mar del Norte.

Si yo fuera danés enviaría tres cuartas partes del ejército a Groenlandia. El riesgo de ser invadidos por Trump es mayor que de serlo por Putin. Ser de la NATO no es garantía de nada; salvo de la impunidad del "listo" tras la invasión.