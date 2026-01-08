Interesante dilema

De un tiempo a esta parte viene a resultar que, una semana sí y otra también, surge una noticia que nos llega decir que el partido político más importante de las izquierdas se encuentra incurso en un presunto caso delictivo, ya sea por comisiones ilegales o por otras cosas por el estilo. Léase los casos Ábalos, Cerdán o Koldo, u otros relacionados con cierta compañía aérea; o por juegos de magia, en forma de IVA, en la cosa de los hidrocarburos. De manera que cualquier español tiene los suficientes motivos para estar indignado y ofendido, y en este caso con mayor motivo, dado que en por estos berenjenales presuntamente se mueven miembros destacados de la política, concretamente del PSOE. Tal goteo, que se viene produciendo de una manera aparentemente pautada, hace pensar que puedan seguir surgiendo nuevos casos.

Los demás partidos políticos aparentan estar ofendidos, incluido el PP. Pero se da el caso de que este partido tiene en su mochila un número de affaires delictivos, protagonizados por personajes también muy importantes, que hacen flaco favor a su imagen. Eso viene a significar que el hecho de que esté postulándose para “purificar”· el mundo de la política, difícilmente puede resultar creíble. De hecho, un exhaustivo estudio, publicado el pasado 2 de diciembre por el periódico La Vanguardia, dejaba ver que el número de procesos en los que habría estado o está inmerso el PP ascendería a 188, de los que 87 han sido con resultado de condena y 51 continuarían su proceso. En ese ranking de corrupción judicializada en España, el PSOE tampoco se quedaba atrás ya que ocuparía el segundo lugar con 53 procesos de los que habrían resultado 35 condenas y 18 continuarían pendientes. La antigua CiU, hoy Junts, ocuparía la tercera posición con un 4% de la corrupción.

Los importes a los que ascenderían estos casos de corrupción, según el mismo estudio, serían de 2.697 millones de euros en lo que se refiere al PP y de 1.145 al PSOE.

No se trataría ahora de comparar cifras, ni porcentajes, porque ambos casos son lo suficientemente deprimentes como para que pueda aumentar la irritación. A más a más, el PSOE lleva sobre sus espaldas el caso de los ERES en Andalucía con 679 millones de euros que volaron de flor en flor, y el del Tito Berni, entre otros. Y el PP con su Gürtel, su Púnica, su descarada gestión de cierto hospital en Madrid, la patética gestión de los incendios en nuestra Comunidad, o el abandono de un buen número de mujeres, probables pacientes de cáncer, en Andalucía no se queda atrás. Ninguno de estos casos es un ejemplo que permita sacar pecho. Tampoco la pésima actuación del gobierno del PP en Valencia, y en especial de su presidente, que en pleno caso de la Dana antepuso una comilona a su obligación de preservar la vida de 279 personas.

Cierto es que resulta difícil detectar a tiempo a los chorizos de turno antes de que lleguen a cometer sus fechorías, pero sí sería posible hacerlo con anticipación a lo que al final termina descubriendo la prensa, los partidos rivales o las investigaciones policiales. Ya es hora de ir pensando en no proteger a los delincuentes propios y dejar de rasgarse las vestiduras con los ajenos. Y de exagerar diciendo que este o aquel ha sido o es el gobierno más corrupto, porque basta repasar la historia para ver que la primera posición en esa obscena clasificación la viene ostentando, desde tiempo inmemorial, el Duque de Lerma, allá por los siglos XVI y XVII, cuando reinaba Felipe III.

Partiendo de tan oscuro panorama, si lo que pretendiéramos fuera dar una lección a quienes no solo nos han engañado, sino también, en más de una ocasión, esquilmado, no deberíamos votar a ninguno de esos dos partidos. Tan hipotética actuación vendría a ratificar el famoso principio de acción y reacción.

En esa hipótesis, ni PP, ni PSOE - que suman el 64% del electorado - deberían contar con ninguno de nuestros votos. Y para nosotros, los zamoranos, tampoco los partidos independentistas: esos de los que no podemos esperar nada, ya que reiteradamente apuestan por que se imponga un Estado de dos velocidades. Tales partidos vienen a sumar otro 12%. Así pues, quedaría solamente un 24% del espectro partidista susceptible de poder ser votado. Tal nicho correspondería (Por el momento) a dos partidos: uno que se encuentra a la izquierda de la izquierda y otro a la derecha de la derecha, o sea a Sumar y a Vox.

Interesante dilema sería el de tener que elegir entre los principales protagonistas de la "dañina" polarización que envuelve al país, prescindiendo del filtro de los partidos intermedios.

Pero nada de esto sucederá. No puede esperarse un ignoto desenlace, salvo que la película tuviera un final tan inesperado como el de "El sexto sentido". Porque los algoritmos parecen conducir a que persistirá la polarización de "quita y pon", y que los independentistas aprovecharán sus entresijos para continuar con su "raca, raca" y seguir exprimiendo al resto de las autonomías.