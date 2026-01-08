Adiós a la Navidad y a sus gastos

"Si haces planes para un año siembra arroz; si los haces para dos lustros, planta árboles; y si los haces para toda la vida, educa a una persona". (Sabiduría popular).

A punto de apagarse las luces de Navidad, o tal vez, ya apagadas, cuando estas líneas vean la luz, honestamente, creo que, como recogía don Manuel Sánchez Monge, obispo emérito de Santander, en un artículo reciente: "Las luces de Navidad son a veces tan psicodélicas que pueden servir para cualquier festejo profano".

Pocas personas apuestan actualmente por signos navideños cristianos.

Si la Navidad es la celebración, la conmemoración del nacimiento del Niño Dios, este tipo de luces callejeras tienen, muy poco o nada, de sentido cristiano, de celebración de la Navidad, pues, según mi humilde opinión, son más propias del folclore festivo.

En Navidad, los cristianos celebramos que Dios se ha hecho hombre, para que el hombre se haga Dios.

"Hombre reconoce tu dignidad", (Papa León Magno)

Sentado lo anterior, es evidente qué dado el aire festivo de las celebraciones de todo tipo, durante este período navideño, que comprende prácticamente un mes largo…, si se me permite la expresión, pues, ya nadie, pone en tela de juicio que, las fiestas o festejos, se inician en el puente de la Constitución y se alargan, hasta después de Reyes.

Los gastos personales y familiares en comida abundante, regalos, y compras en general, casi todas superfluas, suponen, para muchas familias arruinar su presupuesto familiar e iniciar una cuesta de enero y no finalizarla hasta el mes de diciembre, para unirse al mes de enero del año siguiente y, así vivir en una auténtica situación de estrés, motivado por gastos excesivos, al carecer de un control financiero y vivir de caprichos y compras compulsivas de cosas que, la mayoría de las veces, no se necesitan.

Leía recientemente que, el 52% de los hogares apenas llegan a fin de mes. La noticia es ciertamente preocupante.

En mi infancia y presumo que, en la de muchos de los lectores, que superamos los setenta años, los Reyes Magos, nos traían como regalo algo que necesitabas, recuerdo como regalos, unas pinturas Alpino, un jersey…, un solo regalo, no mogollón como ahora. Créanme que los de mi generación no estamos traumatizados y sabemos valorar las cosas.

¡Prudencia y sensatez! Que no están los tiempos para despilfarros, ni para solicitar ayuda financiera para el pago de los derroches festivos de esta época del año, que en nuestro entorno y civilización occidental es la Navidad, con mayúscula.

Qué las fiestas no les produzcan estrés financiero y endeudamiento, pues, sabido es la frase: "Qué poco dura la alegría en casa del pobre".

Feliz y próspero Año 2026.

Salud. Cuídense.

Pedro Bécares de Lera