Los vestidos

Su belleza natural e incontestable sería suficiente para atraer la atención del espectador, pero Cristina Pedroche se empeña en seguir vistiéndose de espantapájaros o directamente de fantoche para dar las campanadas. Está empezando a conseguir el efecto contrario al que persigue. Por mucho que Antena 3 presuma de audiencia, la retransmisión de sus campanadas no fue la más seguida, no fue la más vista por los telespectadores. Había otras opciones que se llevaron el gato de la audiencia al agua.

Los espectadores empiezan a echar en falta la elegancia de Anne Igartiburu, sin duda, la más con mucho, seguida de Ana Obregón, Cristina Pardo, Nieves Álvarez y, este año, sobre cualquier otra, Chenoa. Así se viste. Llenando la pantalla de glamour y elegancia. Ya sé que para gustos se hicieron los colores pero la unanimidad ha sido brutal. La cantante y los Estopa se llevaron la palma. Chenoa por partida doble al revelarse como la más elegante. El vestido era una preciosidad y le sentaba como un guante.

Es incomprensible que la Pedroche nos castigue todos los años con esos looks imposibles. El de este año, la capa con la que se abrigó en un principio, fue algo inenarrable de puro horrorosa. Las campanadas acaban convertidas en sus campanadas para mayor gloria de una persona que no necesitaría artificio alguno para ser el foco de atención. Ha elegido un camino que al principio conseguía expectación y cierta gracia, pero que ahora raya en el hastío porque no aporta nada. A ver si los Reyes Magos son generosos con ella y le traen para el próximo año un vestido diseñado y confeccionado por uno de los grandes españoles de la aguja. Un vestido, no los despojos de una batalla.

Y, otra cosa, a estas alturas de esposa y madre, no se entiende bien ese empeño suyo por mostrar carne, con el frío que ha hecho este año, bueno, y todos. Las críticas a la mujer del cocinero han sido bestiales. Ella se ha defendido con uñas y dientes cuando lo que debería hacer es replantearse su feminización, un cierto pudor y dejar el carnaval de sus vestidos para febrero, dotando de elegancia un momento que exige profesionalidad, gusto, estilo y, eso, elegancia.