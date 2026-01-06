Aún hay algunos que se lo preguntan

Aún hay algunos que se preguntan si hemos estado ante una invasión o una liberación de los venezolanos.

¿De verdad hay alguna duda? ¿De verdad?

Se puede criticar la forma , pero nunca el contenido.

¿Ataque imperialista ? ¿Ante quién?

¿Ante los que no tienen para vivir el día a día, ante los miles de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor?

Pregunten a los muchos venezolanos que viven allí, también aquí en nuestra provincia atenazados por una dictadura decimonónica y que priva al pueblo de lo fundamental: la libertad; esa libertad que a algunos les gusta a la carta y que hay que erradicar de raíz en un siglo XXI que quiere avanzar a un mundo mejor y una sociedad más justa.

No se puede ni se debe defender dictadores ni dictaduras que solo buscan el bienestar personal, el enriquecimiento propio, de los cercanos y el empobrecimiento del pueblo.

Demagogia, populismo, todo con el fin de controlar y manipular la opinión y el pensamiento de un pueblo con fines espurios.

Ejemplos tenemos muchos: Venezuela, Cuba, Corea del Norte...

La libertad no se negocia, un pueblo libre es un mundo mejor.

Hay que luchar desde la democracia, ser valientes, combatir esa supuesta “superioridad moral” de la que algunos hacen gala...

¿Invasión?

No, libertad.