Geografía de la mentira

Si colocamos un mapa sobre la mesa y recorremos con el dedo los lugares donde Estados Unidos ha decidido intervenir, el dibujo que nos aparece no es aleatorio, sino que es una estrategia constante, que se repite con distintos nombres de países y justificaciones, además de tener consecuencias casi idénticas.

Cuando Estados Unidos actúa en otros países, el discurso se presenta como una cuestión moral, por la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo, la protección de civiles o la prevención de amenazas graves. Sin embargo, si revisamos las intervenciones más relevantes de las últimas décadas, resulta legítimo preguntarse si esas justificaciones siempre se sostienen con los hechos o si, en muchos casos, han servido para legitimar decisiones geopolíticas complejas.

En Afganistán, la intervención iniciada en 2001 respondía a los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y a la presencia de Al Qaeda en el país. Sabemos que esta guerra se prolongó durante veinte años y terminaría con el regreso de los talibanes al poder. Este desenlace ha llevado a numerosos analistas a cuestionar la eficacia y los objetivos reales de una intervención tan prolongada.

Dos años más tarde, en el 2003 se produjo la invasión en Irak, justificándose oficialmente por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva. El caso de Saddam Hussein se presentaba cómo una amenaza real, justificándose así una guerra sin parangón. Sabemos que su régimen era autoritario y que había utilizado armas químicas en el pasado, pero en el 2003 no existían pruebas de que Irak las poseyera en aquel momento. Aun así, esa acusación sirvió para legitimar una invasión que terminaría con su derrocamiento y ejecución, pero también con la destrucción del Estado iraquí y una violencia prolongada cuyas consecuencias aún persisten.

Además, recordemos que la eliminación del dictador no trajo estabilidad, sino un vacío de poder del que surgirían nuevos conflictos. Años después, bajo las investigaciones de la ONU y del propio gobierno estadounidense confirmaron que dichas armas no existían. Sin embargo, las consecuencias de la guerra —cientos de miles de muertes civiles y una profunda inestabilidad regional— estaban ya ampliamente documentadas. Este caso, no hay que olvidarlo, pues suele citarse como uno de los mayores errores de política exterior del siglo XXI.

Con la intervención de la OTAN en 2011 en Libia, se presentó como una acción para proteger a la población civil ante una amenaza inminente. Se dijo que Muamar Gadafi estaba a punto de masacrar a su propio pueblo y que la intervención era urgente, inevitable y moral. Pero, es verdad que sí existía un conflicto interno, sin embargo, distintos informes posteriores señalaron que no hubo pruebas concluyentes de un genocidio inminente. Lo que sí es incuestionable es que, tras la caída del gobierno de Gadafi, el país quedó fragmentado y sumido en un prolongado caos político y social.

La guerra en Siria también ha estado marcada por acusaciones de uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Ásad. Algunas de estas acusaciones fueron confirmadas, mientras que otras no pudieron verificarse de manera independiente. Pero, hay que indicar, que Siria ocupa una posición estratégica clave y mantiene alianzas con Rusia e Irán, lo que ha convertido el conflicto en un escenario de disputa internacional.

Otros casos que no hay que borrar de la memoria son Sudán y Somalia que nos muestran otra forma de intervención con sanciones, operaciones militares limitadas y presión política bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo o la defensa de los derechos humanos. En ambos casos, los resultados han sido estados debilitados y poblaciones atrapadas en conflictos prolongados desde los años 90 del pasado siglo.

En Ucrania, Estados Unidos ha apoyado política, económica y militarmente al gobierno desde 2014, presentando su actuación como una defensa de la soberanía y la democracia. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que este apoyo también forma parte de una confrontación geopolítica más amplia con Rusia. Cuestión que en los últimos años, se ha vuelto a agravar.

Más reciente es el caso de Palestina, como ya sabemos es uno de los más debatidos, porque mientras Estados Unidos respalda a Israel apelando a su derecho a la defensa, organismos internacionales nos han documentado violaciones de derechos humanos contra la población palestina.

Ahora tenemos en el foco a Venezuela, la crisis humanitaria es atribuida desde distintos discursos a causas internas, pero también es un hecho reconocido que las sanciones internacionales han agravado significativamente la situación económica y social.

Nada de esto implica afirmar que Estados Unidos actúe siempre con mala fe ni que todos los problemas de estos países se deban exclusivamente a factores externos. Significa, simplemente, que la historia demuestra que las intervenciones no siempre han tenido los efectos prometidos y que, en muchos casos, las justificaciones oficiales han sido cuestionadas posteriormente.

Por eso, más que aceptar cualquier discurso como verdad absoluta, conviene analizar los antecedentes, los resultados y, por supuesto, los contextos, porque la desconfianza no nace de teorías conspirativas, sino de la experiencia histórica.

No se trata de creer una opinión u otra. Se trata de mirar los hechos, reconocer los debates y aprender del pasado.