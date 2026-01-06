A Carlos Fresno Gago, in memoriam: "Que su nombre no caiga en el olvido"

En la madrugada del pasado 25 de diciembre falleció Carlos Fresno Gago en el Hospital Provincial de Zamora donde permanecía ingresado tras sufrir un empeoramiento su ya delicado estado de salud.

Se fue de improviso. Sin tiempo ni siquiera para despedirse. De puntillas y en la profundidad de la noche, a esa hora en que la realidad visible de las cosas no es más que incertidumbre y el mundo un extraño y fantasmal universo tan sólo presentido. ¡Nadie le dijo que implacable sombra venía! ¡Nadie, que se acercaba la Parca! Durante las semanas anteriores se fue acumulando a su alrededor el silencio y en la madrugada de la pasada Navidad se apelmazó para siempre en sus ojos entre siniestro batir de alas. Tenía 56 años.

Carlos Fresno, en el centro / Ch. S.

Carlos nació en Tábara y era un hombre sencillo, alegre, cercano y cordial. "Buena gente" que se dice, emprendedor y valiente, pero por encima de cualquier otra consideración desprendido y siempre dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio.

Amante de las tradiciones, se implicó hasta la saciedad con su tierra. Estuvo al frente de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba durante un tiempo, recuperó la danza del paloteo, fue un entusiasta dinamizador de las fiestas patronales, un estudioso del folclore tabarés y durante más de 25 años el artífice de espléndidos belenes que testimoniaron su buen hacer y fueron motivo de orgullo para el pueblo.

De sus méritos como ciudadano cualquiera de sus paisanos podría hablar largo y tendido porque fueron muchos y de todos conocidos pero no es mi intención ponerlos en valor aquí. Basten para ello las palabras de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tábara: "...Carlos era una persona profundamente comprometida con la vida cultural y social de Tábara y generosamente entregada a nuestras tradiciones de forma constante. Su implicación en la danza del paloteo, su colaboración en las fiestas y su dedicación a los belenes dejó una huella imborrable; su trabajo desinteresado y su compromiso con las costumbres del pueblo seguirán siendo un referente para los tabareses y tabaresas…". Así dijo la concejala tabaresa recordando su periplo entre nosotros, altruista siempre y abnegado.

Es probable que la realidad del oeste zamorano que él tan bien conocía fuese el germen de ese espíritu solidario y participativo del que siempre hizo gala. O no, ¡quién lo sabe! En cualquier caso, eso poco importa ahora. Lo que yo pretendo es sencillamente homenajear al amigo, a un hombre bueno para que durante un tiempo, al menos, su nombre no caiga en el olvido.

Carlos Fresno pregonero / Ch. S.

Madreselva o hierba serás, Carlos, a partir de ahora. O mineral o arbusto, tal vez, en la orilla de cualquier regato; o el duende que, dicen, habita en quienes sueñan con un mundo más justo y solidario; o arcilla, quizás, con la que anónimo alfarero moldee algún día en remoto alfar las figuritas de esos belenes que tú tanto amabas. No lo sé. Desconozco la naturaleza de tu nueva realidad corpórea en ese mundo etéreo al que te has ido pero, sea como fuere, con cuerpo de lluvia o con forma de cereal sobrevivirás a la lápida del olvido porque aquí queda tu recuerdo. También, tu legado y ese es el mejor regalo que podías dejarnos a cuantos te conocimos.

Sólo me queda darte las gracias por tu generosidad, expresar mis condolencias a tus padres, hijos, hermanos y demás allegados, y desearte que encuentres la armonía absoluta más allá de las horas y las cosas.... ¡Descansa en paz, amigo!