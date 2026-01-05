Zamora: la isla de las desuniones

Un votante de Zamora en las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2022. / ANA BURRIEZA / LZA

En la sucesión de elecciones autonómicas que se van a celebrar (Aragón, Castilla y León, Andalucía…) puede ocurrir que Zamora sea la única provincia donde se presenten por separado, solas y con sus siglas: Izquierda Unida y Podemos. Véase:

Lo de IU Zamora es fácil de explicar porque en esta agrupación la mayoría siempre estuvo por no unirse a nadie, y más desde que Guarido ganó la Alcaldía de la capital en el año 2015, pues en opinión de esa "mayoría" tal éxito confirmaba que Izquierda Unida se basta y se sobra para "ganar y la sociedad transformar".

Esa reticencia a no ir con nadie se puso sobre los despachos indirectamente en todas las elecciones que se han celebrado desde el 2015 y que no eran municipales (autonómicas, generales y europeas). Y ello debió influir para que IU de Castilla y León haya publicado una "bula" por la cual en las próximas elecciones a nuestra autonomía, en Zamora y solo aquí, IU podrá ir sola.

Estudiemos ahora a Podemos. En las elecciones generales del año 2023, la coalición de partidos llamada SUMAR (no confundir con el partido Movimiento Sumar que solo es una parte del todo) logra 3 millones de votos (en Zamora casi 6.000) y gracias a su lucha consigue: que no gobiernen las derechas y que se vuelva a configurar un gobierno social-solidario. Y ahí estaba Podemos.

Sin embargo, a los pocos meses de esas elecciones generales, Podemos se sale de SUMAR y desde entonces inicia un camino político con 4 ejes fundamentales: Pedir la cabeza de Yolanda Díaz, la salida de SUMAR del Gobierno, la crítica al Gobierno social comunista sin parar e ir solos a todas las elecciones.

Unamos ahora los dos datos. Vimos que IU irá sola en Zamora a las elecciones de la autonomía de Castilla y León, y acabamos de ver que también lo tiene previsto Podemos.

Más, ahora viene lo emocionante. Resulta que hubo elecciones en Extremadura, y allí, a la izquierda del PSOE, sólo hubo una candidatura porque Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde fueron juntas bajo el nombre de "Unidas por Extremadura".

Dicha unidad obtuvo un resultado espectacular: pasó de 4 a 7 disputados y superó el 10% de votos. Tales datos han hecho que todo el mundo haya entendido la necesidad de unirse (cosa subrayada por canciones memorables como "El pueblo unido jamás será vencido" y "La Internacional").

Ahora bien ¿por qué Podemos aceptó en Extremadura ir en coalición? Ellos dicen que porque "esa" es su fórmula. Pero hay otra posible explicación. Que aquí expongo. Resulta que la líder absoluta de Podemos en Extremadura es Irene de Miguel.

A Irene de Miguel tuve ocasión de conocerla porque vino a dar un mitin a Zamora para potenciar la candidatura de la coalición Unidas Podemos (no confundir con el partido Podemos que solo era un trozo de UP) en alguna de las elecciones celebradas desde el 2015. Ocurrió después que cuando Podemos se salió de SUMAR, varios dirigentes, disconformes, se fueron de ese partido y algunos (Irene de Miguel entre ellos) no se fueron pero manifestaron estar en total desacuerdo.

De ahí es fácil deducir que ante las elecciones en Extremadura en Podemos tuvieron un problema. ¿Seguían su hoja de ruta de ir solos en todas las elecciones salvo que se haga lo que ellos dicen o aceptaban lo que Irene de Miguel POSIBLEMENTE les exigía ("si no vamos todos juntos conmigo no contéis")?

Inteligentes aceptaron el camino de la unidad. Pero ahora resulta que los resultados en Extremadura indican que "sin unidad no hay paraíso", e incluso que el partido que diga no a la unidad puede caer en desgracia ante el potencial electorado de izquierdas. Por tanto en las elecciones aragonesas "verán" si en las de Castilla y León van con Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Verdes-Equo o si van solos; en cuyo caso Zamora será la única provincia donde se medirán IU y Podemos a solas.