Melchor, Gaspar, Baltasar y Francis

Francis se nos ha colado queriendo forma parte del cortejo que presiden los portadores del oro, el incienso y la mirra con los que obsequiaron al pequeño de Belén. La presencia indeseada de Francis ha obligado a Sus Majestades a adelantar su viaje a otras capitales de provincia de España donde promete ser feroz según la Aemet. No se puede consentir que Francis impida que los niños gocen de la presencia en las calles de los tres visitantes, y sus cortejos, más importantes del año.

Lo ocurrido en Venezuela casi deja a sus Majestades sin espacio en los medios de comunicación, en los que se han tenido que abrir paso, no a codazos, pero casi. Francis no va a poder con la ilusión infantil. Los tres Reyes son los más esperados, por encima de Papá Noel y otros personajes llegados del frío que nos quieren imponer por encima de nuestras tradiciones que, según parece, molestan a no sé quiénes. ¡No nos queda nada por ver!

Servidora escribe todos los años su carta. Siempre pido lo mismo, fundamentalmente Salud, trabajo para quienes lo buscan y suerte en forma de Lotería y la del Niño es mañana. Ojalá deje un buen pellizco en Zamora. Hay otras "loterías" que pasan directamente por Monte la Reina, según nos han contado Antidio, y Puebla, según nos ha contado Pepe, su alcalde. Espero que no sea cuestión de fe y en todo caso que la fe se materialice. Necesitamos incentivos que den cumplida cuenta de que la suerte está cambiando para Zamora y los zamoranos. Cierto que esos incentivos pasan directamente por nuestro coraje, por nuestros esfuerzo, es decir, por nuestro propio trabajo.

Mañana es día de ‘roscón’. Y vale ya de atracones y sobre todo de dulce. Servidora tiene que pasar por las manos expertas de su nutricionista, Ana Isabel Cabrero Serrador. Una profesional de bandera capaz de meter en cintura al más recalcitrante. Estoy convencida de que estos próximos días, su consulta en el Hospital Provincial estará repleta de aspirantes no sólo a abandonar el "michelín", si no a alimentarse mejor, con sentido común y en eso Ana es una experta.

Ya vienen los Reyes Magos caminito de Zamora, cargaditos de juguetes. Pero, ojo, porque detrás de ellos o puede que con ellos, también viene Francis, una borrasca indeseada. n