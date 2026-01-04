La sabiduría de recibir lo que no vemos

El prólogo del Evangelio de Juan nos presenta una forma de entender la vida distinta a la habitual en nuestra cultura: "A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre". Palabra clave: "recibieron". Nuestra era terapéutica nos enseña que todo se resuelve "trabajando en uno mismo", como si la plenitud fuera un logro personal mediante técnicas y procesos. Juan propone algo diferente: la transformación más profunda no surge de nuestro esfuerzo sino de nuestra capacidad de acogida. La fe aquí no es convicción psicológica sino apertura radical, percepción que nos permite recibir lo que viene de más allá de nosotros mismos.

La palabra creadora no permanece en lo abstracto, sino que se planta en la historia. Este es el modo concreto en que Dios llegó a nuestro mundo, mejorando la mediación de la ley de Moisés, la cual no pudo conducir a la salvación, pues indicaba el camino, pero no tenía poder para transformarnos.

El Verbo hecho carne, en cambio, no solo señala, sino que habita, no solo instruye, sino que salva desde dentro. Dios inaugura así una presencia personal y sensible. Su gloria, en otro tiempo invisible –Moisés no pudo ver el rostro de Dios–, ahora se deja ver a través de la humanidad del Hijo.

Lo inaccesible se vuelve cercano, tangible. Dios no nos sana desde la distancia ni mediante instrucciones que debamos aplicar; se hace carne, habita entre nosotros revelando la misericordia y fidelidad del Padre. Juan afirma la filiación divina de Jesús al llamarlo "Unigénito". Jesús no es simplemente un maestro espiritual o un coach; es el Hijo que hace visible lo invisible, que traduce en términos humanos la realidad misma de Dios. En él, la gloria divina se vuelve contemplable, la misericordia palpable, la fidelidad de Dios toma rostro concreto.

Juan Bautista encarna la actitud necesaria para esta acogida. Su grandeza no está en afirmarse a sí mismo sino en señalar hacia otro, en hacerse transparente. "Es necesario que él crezca y que yo disminuya" suena extraño en una época obsesionada con el empoderamiento personal y la autopromoción, pero es precisamente el gesto que permite que la luz ilumine. Juan comprende que no es él quien trae la salvación, sino que su tarea es preparar el camino para aquel cuya presencia personal transformará todo.

Detalle significativo: Juan habla en plural. "A cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios". No "hijo" sino "hijos". La filiación que el unigénito posee por naturaleza, nosotros la recibimos por gracia. No somos salvados en soledad. Cuando acogemos al Verbo hecho carne, entramos en una red de relaciones que nos constituye familia que espera, desea y ora unida. No es posible amar recibiendo el amor solos. La gracia difícilmente entra si estamos encerrados en nosotros mismos.

"De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia". Todos, subrayo. Estamos hechos para ser morada de una presencia que nos habita y vincula. Nuestra sed más profunda no la calma el autoconocimiento, ni la mejor salud corporal. En la acogida compartida del misterio la luz brilla en nuestras tinieblas.