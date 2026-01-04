Por pedir, que no quede

No sabía cómo iniciar el 2026 y, sin pensarlo dos veces, hice otro experimento de los míos. El viernes contacté con un centenar de personas de mi entorno (familiares, amigas, amigos, compañeros del trabajo, estudiantes, conocidos, etc.) y les apreté las clavijas con una pregunta muy simple: "Dime, por favor, qué te gustaría alcanzar, conseguir o que se produjera en 2026. Elige lo que te plazca y, si te apetece compartirlo conmigo, ya sabes lo que tienes que hacer". Como era de esperar, a los pocos minutos empecé a escuchar sonidos en mi teléfono móvil avisando que ya llegaban las respuestas. Durante todo el día estuvo sonando sin dejarme dormir la siesta, como de costumbre. Allí estaban los deseos de quienes habían decidido compartirlos conmigo. Durante veinticuatro horas estuve dudando en compartir esos deseos con ustedes. Y la respuesta fue que sí. Respetando los nombres y apellidos de quienes me escribieron, aquí están algunos de los sueños que más me llamaron la atención.

Los de casi siempre: que haya paz en el mundo; que desaparezca la pobreza y el hambre, especialmente la infantil; que todo el mundo tenga un techo donde cobijarse; que el empleo deje de ser escaso y que los salarios sean decentes para cubrir y satisfacer las necesidades básicas; que los empresarios traten mucho mejor a sus empleados; que se deje de especular con la vivienda; que la corrupción desaparezca de la vida pública; que haya paz, calma y tranquilidad; que nos acordemos más los unos de los otros durante todos los días del año; que dediquemos más inversiones y recursos públicos a investigar las enfermedades raras y las que más sufrimientos causan.

Los más actuales: que Trump, Putin y Zelensky se pongan de acuerdo de una vez y que Europa no sea un convidado de piedra en la firma del tratado de paz que tantas personas ansían; que Trump deje de sorprendernos cada día con una nueva iniciativa comercial o una acción militar en América; que la ONU sirva realmente para algo y deje de ser un espacio donde se reúnen, de vez en cuando, los mandamases del mundo; que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan; que el estrés y la ansiedad se reduzcan y, a ser posible, que desaparezcan de nuestras vidas; que el cambio climático se tome muy en serio; que la señora Ayuso y Pedro Sánchez salgan de copas.

Y aquí están los que, desde mi punto de vista, eran los más sugerentes y llamativos: que mi pareja haga la cama, prepare el desayuno, friegue los platos, pase la aspiradora, vaya a la compra, recoja a los hijos en el colegio, les dé la comida, los lleve a las actividades extraescolares, revise sus deberes y los meta en la cama; que desaparezcan los ruidos y que el silencio se haga con nosotros; que paseemos por los pueblos y las ciudades mirándonos a los ojos y, a ser posible, dedicando unos minutos para conocernos; que vayamos al supermercado y digamos "Hola" y "Muchas gracias" a quienes nos han atendido; que, si voy a misa o al rosario, dejen de meterse conmigo.

¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué les parece lo que han leído? Les propongo que elijan uno, dos, tres, cuatro, cinco o, si prefieren, seleccionen todos, que para eso se han escrito. Y, por cierto, si les hubiera preguntado a ustedes, ¿qué hubieran respondido? ¿Cuáles serían sus sueños y deseos para el nuevo año que acabamos de estrenar? Si decide responder, téngalo muy en cuenta para, una vez consumido 2026, comprobar si se cumplen o no. Y aquí están los míos: salud, paz y tranquilidad. Casi nada.