Deseos de un año de pequeñas cosas

El instante eterno de una cálida sonrisa, una mirada dulce, un leve perfume en el aire, el tacto afable de una piel suave, una risa fresca, una voz amada, un sueño bello, un corazón acompasado, unos labios ardientes, una risa infantil, un canto de ave, un sentimiento compartido. Un saludo franco, la ilusión de un encuentro, la emoción de un reencuentro, un roce descuidado, un abrazo intenso, un gesto complaciente, las palabras anheladas, un silencio elocuente.

La brisa del mar, la visión del horizonte, el mecerse de las olas, la caricia del viento, un baño de sol sobre la piel desnuda, un peine de dedos deslizándose por el cabello. El calor del fuego, la luz de la luna, la intimidad de la noche, la lucidez del amor, la locura del deseo, la claridad de un sí, la esperanza de un tal vez, un brindis por la próxima, el intervalo de un suspiro. Un atardecer acompañado, un amanecer en paz. Un salón con chimenea, un pescado con sabor a mar, el terciopelo de un sorbo de vino, un sabor que explota en la boca. Unas notas musicales, los versos de un poema, la infinitud de un buen libro. Los pasos de un baile, unos segundos de quietud.

Un susurro, un leve toque, un impulso alegre, un abrazo entre hermanos, los proyectos compartidos, una amistad sincera, la devoción de unos padres, el agradecimiento de unos hijos, la camaradería entre amigos en un viaje o un concierto. Un descubrimiento, la contemplación de la belleza. Un grito de libertad, la certeza de un principio, la lealtad a una convicción, la flexibilidad de un diálogo. Estar cómodo siendo uno mismo, reconocerse en otros. Apreciar en cada uno sus defectos y admirar sus virtudes. La vocación de servicio, la satisfacción de, por quererlo, haber hecho lo debido. Estar bien solo y sentirse aún mejor, acompañado. Viajar, viajar, viajar, física y mentalmente. Por el espacio y por el tiempo.

Las cosas que nos hacen felices no son las grandes cosas sino las pequeñas vivencias. Senda que va llenando el año de momentos sencillos y discretos que, pareciendo insignificantes, nos llevan a la trascendencia.