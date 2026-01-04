Lo primero, vaya por delante el mejor de los deseos para el año nuevo, del que llevamos 4 días, para todo aquél que se enfrente a esta columna.

Buenos deseos de los que llenan nuestras bocas estos días por aquello del gran regalo que nos da Dios junto a la propia vida y que no es otro que el propio tiempo. Y por eso estos días, como agradecimiento de que estamos aquí un año más, nos empeñamos hasta que el miércoles volvamos al quehacer rutinario en desear lo bueno hacia el otro. Por cierto, al hilo de los comienzos y los buenos deseos, quiero reparar en lo caprichosa que es a veces la palabra de Dios, que nos obsequiaba el pasado jueves (año nuevo), solemnidad de santa María Madre de Dios, con la felicitación más hermosa que podemos recibir los cristianos.

En el libro de los Números se lee: "El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz". Así es como Moisés recibió del Señor la fórmula con la que debía bendecir a los hijos del pueblo de Israel. Fórmula brillante que me gustaría tenerla presente a la hora de comenzar este 2026. Esto es algo tan hermoso que suele estar muy presente en las homilías de año nuevo, pero que conviene recordar porque tengo la sensación de que sí, que suena muy bonito, pero que se olvida a los pocos días.

Y, tras el agradecimiento, vayan un par de propósitos para esta primera columna del año.

En primer lugar, mantener el sentido crítico con nuestra vida. No, no se trata de fustigarnos porque es tarea improductiva, pero es tener el valor y la mirada amplia para no perder capacidad analítica ni con nuestras palabras, ni con nuestras obras. Hasta la vida de fe tiene que pasar por el filtro de ser analizada.

Está muy bien decir, pero está mejor hacer. Y puestos a hacer, pues hacer bien cualquiera que sea la acción y cualquiera que sea el ámbito. Pero más, si cabe, el ámbito de la fe y la propia acción de la Iglesia. Poner un poco de perspectiva en nuestra vida para no caer en la tentación de acomodarnos en discursos estéticamente intachables, pero susceptibles de no ponerlos en práctica.

Y, en segundo lugar, el propósito de no cejar en empeñarnos en la paz. No la paz entendida como la ausencia de violencia, que es muy necesaria en el mundo y cada día más. Sino saber procurar qué tenemos que hacer para encontrar el sentido pleno de la paz en uno mismo, para tener paz interior. Para que nuestra vida esté exenta de guerras que generan vicios muy comunes de la sociedad en la que vivimos. Que encontremos la paz en algo tan simple como una reflexión sobre nuestra acción vital propia y para con los demás.

Muchas veces se gasta energía en criticar desmedidamente al otro, es un deporte que nos encanta, pero es un deporte que no genera bien. Tras estos dos propósitos quizá más particulares, por supuesto quede como deseo para todos que el 2026 sea año de paz, de libertad, de justicia y amor.