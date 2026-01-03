Oscuridad en monumentos y accesos urbanos

Un puente y dos rotondas se encuentran actualmente sin iluminación, lo que supone un apagón difícil de comprender. Seguramente exista una explicación, pero permítanme plantear la cuestión: en pleno periodo navideño, con calles y plazas rigurosamente iluminadas, ¿cuál es el motivo para mantener estos espacios en la oscuridad?

La entrada a la ciudad desde Salamanca —la rotonda del cementerio, con su conocido pórtico central, la Puerta de San Martín— dispone de focos para su iluminación que, sin embargo, permanecen apagados. Se trata de un vial importante, ya que conduce directamente al Puente de Piedra y, por tanto, al conjunto histórico de la ciudad. He comunicado esta situación en varias ocasiones a través del canal de participación ciudadana de la capital, pero, pese a ello, el lugar continúa a oscuras.

A esta situación se suma otra rotonda: la situada en la bifurcación de la carretera de La Hiniesta con la avenida de Galicia. Su ubicación resulta especialmente comprometida, ya que no queda claro si se debe continuar recto o ascender hacia la avenida de Galicia. Carece, al menos, de una iluminación básica en su base que sirva de orientación durante la noche.

Por último, permanece el enigma del Puente de Piedra, que se encuentra en total oscuridad a pesar de haber sido restaurado recientemente. Esta circunstancia sorprende tanto a propios como a extraños. No es necesario recalcar la importancia que tiene para los zamoranos la imagen estética del puente, visible desde miradores y otros puntos, ya que aporta una belleza imprescindible al conjunto histórico de Zamora.

Evaristo Álvarez Rodríguez