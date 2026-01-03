Hipotecas versus ahorros

Hemos empezado el año con subidas de precios que nos atañen a todos. La vivienda se lleva la peor parte a sabiendas de que la hipoteca que forma parte de la vida de tantas familias españolas, y por ende zamoranas, se come ya el 45% de los ingresos de las familias, fundamentalmente en las grandes ciudades, hundiendo las finanzas familiares e impidiendo cualquier margen de maniobra para imprevistos o, incluso, para llegar a fin de mes.

Por si no fuera poco con todo lo que se ha disparado desde la entrada del nuevo año, la vivienda marca su mayor subida en 20 años. Y el Gobierno sin reaccionar. Sólo lo hace de palabra. Los ciudadanos españoles no quieren que los gobiernos, tanto el Gobierno de España como los autonómicos, prometan que van a tomar medidas, que van a construir vivienda pública. Los ciudadanos quieren que las construyan. No hay manera. Los años se pasan y las promesas, siempre de palabra, se las lleva el viento.

Así no vamos a ninguna parte y de ir vamos de "culo y cuesta arriba" con perdón de la expresión. Podría ser Zamora, pero no, sólo Zaragoza es la única de las grandes capitales españolas que mantienen niveles de acceso razonables. Los ciudadanos nos preguntamos en que diantre se les va el dinero a los gobiernos que son incapaces de empatizar con las necesidades de los ciudadanos. La necesidad de vivienda es perentoria.

Crear una familia, con todo lo que conlleva, salvo que entren dos buenos sueldos en casa, se ha convertido para muchos jóvenes en misión imposible. A ver, las familias españolas tienen que destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar la hipoteca debido a que los precios siguen su ascenso imparable y a una velocidad de vértigo. El metro cuadrado vale más que el kilo de oro, y mire que el oro ha subido y lo que le queda. Los alquileres también empiezan a estar prohibitivos.

Así no hay quien ahorre. Zamora tenía fama de provincia ahorradora. Ahora ignoro su situación, pero me da en la pituitaria que la carestía de la vida impide los alardes ahorradores de nuestros abuelos y de nuestros padres. Aquello del colchoncito "por lo que pueda pasar" es historia. Y es una pena porque solventaba muchos problemas.