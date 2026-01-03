De España vaciada a territorio comanche

"Manos arriba, esto es un atraco", no sería ya el grito de guerra esgrimido por unos cacos que entraran a robar en la Caja Rural de Villalpando. Lo que hacen ahora los malos es esperar a principios de mes. Vigilan y valoran al paisanaje que entra, y cuando ven a un jubilado salir con el dinero de su pensión van a por él como hienas. Y ahí no hay Guardia Civil que valga.

En el rural no queda apenas Guardia Civil. Y la poca que hay, no da abasto.

"Manos arriba, esto es un atraco", es el grito de guerra que le cantan los hinchas de un club de fútbol al equipo arbitral cuando no están de acuerdo con su decisión final. Para esto es para lo que ha quedado el "manos arriba esto es un atraco". Para el fútbol, y para las pelis del lejano Oeste que TRECETV tiene el buen juicio de repetir mil veces.

Menos mal. Porque cuántos más canales tiene la tele, más morralla emiten.

Escribe Rafael Narbona, escritor, crítico y profesor de filosofía, que las películas del lejano Oeste son el alma de Estados Unidos. Son lo que la Ilíada es a Grecia, La Biblia al pueblo judío o El Quijote a España. A falta de una joya que aportar a la historia universal de la literatura, siguen busca que te busca la gran novela norteamericana, las películas del lejano Oeste son la mejor definición de los Estados Unidos.

Películas que gustan a los que peinamos canas y caminamos por la vida oliendo a Fisioreumol y no a Eternity de Clavin Klein, porque retratan la vida tortuosa y arriesgada que marcó del origen y desarrollo posterior del gran hegemón. Incluyendo el genocidio de las diferentes tribus de aborígenes, al exterminador de bisontes Buffalo Bill, las peliagudas trifulcas entre agricultores y ganaderos o la Guerra de Secesión.

Con los famosos hermanos James, Butch Cassidy o Billy El Niño robando bancos, saloons, diligencias o trenes. Y consiguiendo, sin llegar a ser unos Robin de los bosques, atrapar al espectador para ponerlo de su parte, nunca del lado de la ley y el orden.

Y si encima Paul Newman interpreta a Billy El Niño, quién carallo va a querer ir con Pat Garrett. De esas entretenidas películas del lejano Oeste ya no queda nada. Ni Paul Newman, el año pasado se nos fue su compinche Sundance Kid, ni tan siquiera el dicho popular "ser más lento que el caballo del malo". Al contrario. En la actualidad no hay nada más rápido que el caballo del malo.

Hemos cambiado el comercio local de Benavente o la tradicional visita a El Corte Inglés de León por las compras a través de internet. Pero da igual, porque en modo analógico o digital los malos van un paso por delante. Prueba de ello es que el INCIBE de León, y su teléfono gratuito 017, presenta cada año un balance creciente de ciberdelincuencia.

Como diría Chenoa, cuando tú vas, los malos ya pasaron por allí, lo desvalijaron todo y se largaron. Por eso, la desoladora sensación que tiene la ciudadanía no es sólo la de que el caballo del malo vaya más rápido. Si no de que cada vez que el sheriff consigue atraparlos, los bandoleros, incluso con un larguísimo historial de antecedentes adjunto en su cartel de Wanted, Se busca vivo o muerto, entran por una puerta para salir por otra.

Nuestros políticos defienden que en España contamos con una de las legislaciones más estrictas en materia de seguridad ciudadana. Echan balones fuera. Porque si no es gracias a una legislación dulce y esponjosa, como de algodón de azúcar, que en la vida real los malos siempre ganan. Una de dos, o los políticos están acusando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de ser poco hábiles haciendo su trabajo. O bien, están señalando a los jueces por ser unos lerdos incapaces de interpretar bien esa supuesta dura lex emanada del Congreso.

La tremebunda realidad es que el rural ha pasado de ser la España vaciada a ser territorio comanche. Una tierra de nadie en la que los delincuentes campan a sus anchas y se van de rositas. Un terreno peligroso en el que los poderosos mastines con sus carlancas protegen del lobo de cuatro patas, pero se ven ineficaces frente a ese otro lobo más peligroso, el de dos patas.

Un lobo humano que se siente tan impune con una ley demasiado blanda y permisiva que entra a saco en las viviendas, ya sin nocturnidad y alevosía, a plena luz del día. En Benavente, en la céntrica rotonda de La Soledad, donde está la estatua del toro, osaron barrer casa por casa un bloque entero de viviendas en hora punta. Irrecuperable todo lo robado.

En la comarca de Villalpando con la primera luz del día robaron una galga adulta, a las nuevas fue imposible echarles mano. En este caso, el dueño percatado inició una valiente persecución tras los bandidos y estos optaron finalmente por soltar al animal. No le fue tan bien al paisano de la Tierra de Campos vallisoletana que, harto de los interminables robos a su equipo electrónico de regadío, se quedó haciendo guardia para evitar lo inevitable. No sobrevivió para contarlo.

A plena luz del día se producen robos en coches de cazadores aparcados en caminos durante la jornada de caza. A plena luz del día se producen los llamados robos cariñosos, en los que ladrones abrazan a abuelos indefensos para robarles la cartera, el móvil, el reloj y la medalla con la foto de los nietos del cuello. A plena luz el día se para el coche para asaltar a paisanos que pasean por los arcenes para bajar los excesos navideños.

Gozan, se recrean con su impunidad. Nuestros políticos bla bla bla alegan que los índices de delincuencia en España son inferiores a los de otros países y más bla bla. Será que nuestros políticos viven en un mundo habitado por unicornios y osos amorosos. Porque en los pueblos cada vez hay más casas con rejas en ventanas y puertas, más naves ganaderas vigiladas con cámaras de seguridad.

El miedo a vivir en territorio comanche, en una España vaciada y con leyes que amparan a malhechores y desprotegen a la gente de bien, no lo ha inventado la extrema derecha. El miedo es real. Lo sufre quien ve violentada su casa, su tienda o su bar y al ladrón en la calle. El miedo, no el odio, es lo que lleva a los ciudadanos a organizarse en patrullas vecinales y hacer vigilancia.

El miedo, no el odio, es lo que conduce a dos, tres, muchos Torre Pacheco. n