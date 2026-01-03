Un ataque ilegal del aspirante al Nobel de la Paz

El aspirante al Nobel de la Paz y presidente de EEUU, Donald Trump, ha atacado ilegalmente a la soberana Venezuela y detenido y sacado del país, según Washington, a su jefe de Estado, Nicolás Maduro, y a su esposa.

Nunca había ocurrido algo semejante desde el ataque a Panamá en diciembre de 1989 por el también republicano George H.W. Bush para capturar a su hombre fuerte y ex agente de la CIA, Manuel Noriega, y llevarlo por narcotráfico ante la justicia de EEUU.

El Gobierno de Washington ha vuelto a utilizar ahora con Maduro la acusación de narcotráfico a la que recurre siempre el Tío Sam en los países de su patio trasero cuando quiere deshacerse de algún dirigente que no le dice uncle en señal clara de sometimiento.

Como si se tratara de un western, EEUU había ofrecido hasta 50 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar a la detención del presidente venezolano, y está por saber quién cobrará esa recompensa.

Lo ocurrido ha puesto una vez más de relieve la total inoperancia de las Naciones Unidos para el mantenimiento del ‘orden internacional basado en reglas’, al que siempre recurre EEUU para acusar a los demás de incumplimiento, pero que Washington por su parte jamás respeta.

¿Qué hizo, en efecto, la ONU ante el brutal bloqueo de Venezuela por mar o los asesinatos extrajudiciales en alta mar de ocupantes de embarcaciones a los que EEUU, en lugar de detener, acusó sin pruebas de dedicarse al narcotráfico?

¿Y qué ha hecho, por cierto, también la Unión Europea, tan rápida, sin embargo, en denunciar la invasión rusa de Ucrania en respuesta a un cambio de régimen en Kiev como el que ahora EEUU busca en Caracas?

Parece claro que con su acción militar, que sin duda cuenta con la aprobación de la última galardonada con el Nobel de la Paz, la activista venezolana María Corina Machado, Washington aspira a la instalación de un nuevo régimen más abierto a sus intereses económicos y geoestratégicos.

Uno que que permita a las multinacionales estadounidenses hacerse fácilmente con el petróleo, el oro y demás riquezas naturales venezolanas y que aísle económicamente también a Cuba, que es sin duda el próximo objetivo del poderoso secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.

Porque no puede haber ninguna duda de que la caída de ambos regímenes, a los que podría seguir el de la Nicaragua de Daniel Ortega, es lo que siempre ha perseguido, primero desde el Senado y ahora desde el Gobierno, ese halcón de ascendencia cubana, que, además de jefe de la diplomacia, es consejero de Seguridad Nacional de Trump.

La intervención militar de EEUU ha provocado la respuesta inmediata de sus Fuerzas Armadas y de los gobernadores de los distintos estados de la República Bolivariana, que hicieron llamamientos a los ciudadanos para que mantengan en todo momento la calma y se muestren firmes en la «defensa de la patria.

Mientras tanto han llegado las condenas de los gobiernos de países como México, Colombia, Cuba, Rusia e Irán, que califican de infundados los pretextos de narcotráfico esgrimidos por Washington y denuncian lo sucedido como una clara violación de la Carta de la ONU. Otros, como el español, llaman a la desescalada y al respeto del derecho internacional.

Con independencia de lo que cada cual pueda pensar del régimen de Maduro y de hasta qué punto éste manipuló las últimas elecciones, como le acusan sus detractores, para mantenerse en el poder, la intervención militar de EEUU es totalmente inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y como tal debe ser unánimemente condenada.