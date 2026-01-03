Año nuevo, cerebro viejo

Enero tiene algo raro. No ha pasado nada todavía y, sin embargo, sentimos que todo puede empezar de nuevo. Como si alguien hubiera limpiado la pizarra durante la nochevieja y nos la devolviera en blanco, con tiza nueva y sin exámenes a la vista. Luego llega el día 3 y ya no es tan idílico, claro. Pero la sensación está ahí.

No es solo cultural. No es solo marketing de agendas y propósitos. Hay cerebro detrás de todo esto. El cerebro humano tiene debilidad por los comienzos claros. Le gustan los bordes bien definidos. Un lunes. Un día uno. Un año nuevo. No porque tengan nada especial en sí mismos, sino porque simplifican la realidad. Dividen el tiempo en cajones manejables. Antes y después. Lo viejo queda atrás, lo nuevo todavía no ha fallado.

Desde la neurociencia se habla del efecto del nuevo comienzo. No es poesía. Es una forma bastante prosaica de decir que nuestro sistema cognitivo responde mejor cuando percibe un punto de arranque nítido. Se activan circuitos relacionados con la motivación, con la planificación, con la expectativa de recompensa. Dopamina, para entendernos, pero sin hacerla protagonista absoluta de todo.Enero es un gran truco mental colectivo. Funciona porque lo creemos. Y porque nos viene bien creerlo.

Curiosamente, el cerebro no distingue muy bien entre un cambio real y uno simbólico. Cambiar de año no modifica nuestras neuronas, pero sí el relato que nos contamos sobre nosotros mismos. Y ese relato importa. Mucho. Las decisiones no se toman solo con datos, se toman con historias internas. Algunas bastante chapuceras, por cierto. Por eso abundan los propósitos imposibles. Porque enero nos da una confianza que luego febrero se encarga de poner en su sitio. No es falta de fuerza de voluntad, como se suele decir con ligereza. Es que el cerebro sobreestima su capacidad cuando percibe que empieza algo nuevo. Se emociona. Se acelera. Promete más de la cuenta.

También influye el cansancio acumulado. Venimos de semanas intensas, de horarios torcidos, de comidas largas, de dormir mal. El cerebro, agotado, busca orden. Busca control. Y enero se lo ofrece envuelto en calendario limpio.

Hay otro detalle interesante. Nos sentimos mejor pensando en el futuro que analizando el pasado. Planificar activa regiones prefrontales asociadas a control y esperanza. Rumiar errores activa otras muy distintas, más relacionadas con ansiedad y desgaste. Así que mirar hacia delante es, en cierto modo, una estrategia de supervivencia mental. Por eso enero no va de cambiar de vida. Va de ajustar. De recolocar piezas. De volver a una versión un poco más estable de uno mismo. Aunque luego nos despistemos. Aunque repitamos viejos vicios. Nada grave.

Quizá enero no sea más que una fecha en el calendario, pero si sirve para volver a intentarlo, para mirarnos con un poco más de calma y para arrancar el año con curiosidad y ganas de entendernos mejor, bienvenido sea. A quienes estáis al otro lado leyendo estas líneas, feliz año. Que no falten ni la ciencia, ni las preguntas, ni la ilusión, aunque sea imperfecta, de empezar otra vez. n