Recuerdo sentimental del año pasado ya

Tras un año de camino el mundo una vuelta ha dado / y en román voy paladino a relatarles del año lo que nos ha acontecido, los sucesos que han pasado: / al menos lo que yo he visto menos lo que ya he olvidado.

No olvido pues permanece en el Castillo instaurado / un museo que recuerda que no hemos abandonado / ese tiempo de la infancia donde fuimos educados: / en aulas con sus banderas de acuerdo al tiempo pasado; / con retratos de los que eran distintos jefes de Estado; / con mapas donde fronteras y nombres se han desplazado / a la derecha o la izquierda, hacia arriba o hacia abajo.

Homenaje a esos docentes que ejercieron su trabajo / para que desde pequeños pudiéramos orientarnos / en ese mundo cambiante...y para poder cambiarlo. / Agradecer a docentes que nos siguen enseñando / que este mundo da una vuelta todos los días del año. / Pedagógico se llama el museo inaugurado / como flor de primavera del año que se ha acabado.

¡Bienvenido sea el museo por Bienvenido logrado!

Tampoco puedo olvidarme que otra vez se han calcinado / paisajes, campos, recuerdos bajo ceniza enterrados, / como los que en las cunetas, los hombres represaliados / del franquismo y dictadura, aún se encuentran olvidados. / (Disculpad si en el recuerdo de tristezas se han colado / injusticias de otros tiempos que, aunque parezcan lejanos, / aún esperan que sus huesos descansen en camposanto).

Mas sigo con los incendios que de nuevo han arrasado / la riqueza de esta tierra en los meses de verano. / Parece que nuestra tierra no se libra ningún año / de ese fuego que la arrasa y nadie puede evitarlo. / Esto dicen los vecinos intentando remediarlo: / "Que forestales contraten para poder apagarlo / no sólo de temporada, que se amplíen los contratos / para limpiar nuestros montes de maleza rebosados. / Pues la Junta que no contrata bomberos para apagarlo / y luego no paga el daño que al vecino se ha causado". / La Junta a su vez explica: "No es eso, es porque el daño / es mucho y los dineros pocos son para paliarlo, / pero al fin las subvenciones poco a poco irán llegando.

Las de incendios de otros años todavía no an llegado

Expertos con buen criterio, los que trabajan el campo / sosteniendo el medio ambiente que al fin todos disfrutamos, / esgrimen otras razones pese a que están muy "quemados": / "La causa de los incendios es que nos vamos vaciando / de gente que en nuestros pueblos no trabaja pastoreando, / no siembra cerca del pueblo para poder rodearlo / de un anillo que proteja a los que aún no se han marchado".

La provincia de Zamora se seguía vaciando

Los de Zamora se marchan en busca de un buen trabajo / pero a nuestros pueblos llegan nacidos en otros pagos / inmigrantes que nos abren el bar que estaba cerrado, / y se hacen cargo del taxi para poder acercarnos / hasta el centro de salud cuando nos ponemos malos / porque el médico no viene al consultorio cerrado.

En el marcador de Pruden siguen cantando los datos: Cuarenta días abierto de más de dos mil cerrado el consultorio de un pueblo con dignidad y luchando.

"¿Son esas gentes que dicen las derechas que hay que echarlos?" / Se preguntan los vecinos de los pueblos vaciados. / "No, sólo a los sin papeles que no encuentran un trabajo / y que viven en las calles y delinquen a destajo". / "Serán los que por los pueblos las puertas han destrozado / de la iglesia donde sólo lo del cepillo han robado, / ¡que como no viene el cura también estaba vaciado! / Je, je... y roban en las casas cerradas desde el verano / pues saben que en el invierno aquí viven cuatro gatos". / "Pero estos son buena gente que nos están ayudando" / Se equivocan las derechas cuando quieren expulsarlos / pero con este discurso los votos se están llevando.

La ultraderecha en los pueblos de Zamora está avanzando, / mientras menguan los servicios y se abandonan los campos

Con dignidad y luchando el pueblo se levantaba / cuando antes de los incendios una noticia llegaba / que indignó a toda Zamora y especialmente a Sanabria. / Pues en la estación del Ave de Otero en plena comarca / para vecinos, vecinas que con él se desplazaban / desde Sanabria a Zamora, desde Zamora a Sanabria, / se quitaba otro servicio y el tren de largo pasaba / en las horas que la gente aún más lo necesitaba. / Y así los trabajadores que de muy buena mañana / aunque vivían en Zamora trabajaban en Sanabria, / al no contar con el ave al trabajo no llegaban. / Y más grave aún era el trastorno que la supresión causaba / a vecinos y vecinas que de muy buena mañana / no llegaban a consultas, a compras o a burocracia.

Con dignidad apoyamos todos a nuestra Sanabria

El tren no pasa de largo como el ruta de la plata. ¿Qué pasó con Iberdrola cuando la luz se apagaba / en la ciudad de Zamora, los negocios y las casas, / como pasa en la provincia desde siempre acostumbrada / a sufrir los apagones de luz, de móvil y de agua? / Pero no es sólo en Zamora ¡que se apagó toda España. / Mal de muchos, ya se sabe que a pocos les consolaba. / Y menos a una provincia con las tierras anegadas / para dar luz a otras tierras a costa de nuestras aguas, / a costa de nuestros huertos que solares ahora llaman, / y de los molinos de aire que por todo el campo campan.

Vino la luz y de pronto se vio que nos engañaban / y que de nada servía ser los primeros de España / en producción de energía renovable y renovada / porque al final la energía de nuestra tierra emigraba. / Así que cuando quisieron de biogás poner más plantas, / meter mano al biometano ¡Pues los pueblos se enfadaban! / Aquí queman los residuos y el electrón emigraba, / aquí nos vendieron humo que el aire contaminaba, / aquí nos dejan la mierda y el progreso se llevaban.

Zamora en pie se ponía: Zamora se rebelaba

Como Herodes con los niños así al jabalí mataban / porque la peste porcina de las tierras catalanas / podría llegar a Zamora y arruinarnos la matanza / (más bien será por los cerdos criados en magrogranjas / que aquí nos dejan purines y allí se hacen butifarras). / Pero el caso es que la veda del jabalí se levanta / tengan peste o no la tengan se promociona la caza.

¿Sacamos ya la gallina ecológica encerrada / porque otra peste por aire transmiten las avutardas? / ¿Y si tienen dermatosis nos van a matar las vacas? / Parece que el fin del mundo a nuestra tierra llegaba / con tanto anuncio de peste, con la Pac que recortaban. / Lo que parece es que quieren una Zamora vaciada / para extraer esos recursos sin protestas ni algaradas.

Hasta Madrid llega el grito: Zamora está maltratada

No es raro que a los madriles se vayan a protestar / pues en Zamora la cosa se ha puesto en la capital / difícil pues de rotondas se ha llenado la ciudad, / y se vuelan las pancartas cada vez que hay que girar, / los manifestantes tienen biodramina que tomar / porque de dar tantas curvas se marean al final. / Lo cierto es que el objetivo de intentar pacificar / el tráfico de los coches que ahora más despacio van, / se consigue aunque sea a costa de al conductor cabrear. / Espero que con el tiempo pacifique la ciudad.

La ciudad de las rotondas al final se va a llamar

Menos mal que con el Puente de Piedra en la capital / por si el pretil mide un poco menos o un poquito más, / la polémica ha zanjado la gente de la ciudad / porque ha vuelto por el puente con ganas a pasear / desde el pretil asomando para poder disfrutar, / desde el puente renovado, de su medieval ciudad. / También dicen los turistas que vienen a visitar / que el puente ha ganado mucho.

Tengamos el puente en paz.

Paz en el puente de piedra Pero a Puente hay que tirar / por el puente porque pare el Ave en Sanabria ya. / Y que madrugue en Zamora para ir a la capital.

La provincia zamorana, del rural a la ciudad / el año que se ha acabado ha defendido la paz: / La capital se ha hermanado con la ciudad Beit-Jala / (en tierras de Palestina, cerca de Belén está).

La bandera palestina con su color se abrazaba al calor que le prestaba nuestra manta zamorana

De nuevo Zamora ha dicho que somos gente de paz. / También somos de esperanza porque este año se va a lograr / todo lo que está pendiente desde hace siglos atrás. / Las Edades (de mujeres) del Hombre que en la ciudad / muestran desde San Cipriano, y en la santa Catedral / la historia del patrimonio que hemos sabido guardar, / símbolo en el veinticinco y en el veintiséis serán / de que existe la esperanza mientras podamos luchar. / Las mascaradas en pueblos donde muy vivas están / (aunque los protagonistas nacidos lejos serán) / con esquilas y cencerros los males van a espantar / para que los que aquí viven no se tengan que marchar.

La esperanza se renueva en el campo y la ciudad

Muchas cosas han pasado al dar una vuelta más / pero con esto ya acabo, pues el resto lo pondrán / los hombres y las mujeres que viven en el rural / los jóvenes que se marchan e inmigrantes que vendrán / a esta tierra de acogida, patrimonio inmaterial / que será reconocida Bien de Interés Cultural.

Trabajo y salud a todos los de buena voluntad / y lucha porque el nuevo año sea de más igualdad.