Los bomberos exhiben el lema de «igualdad» para que la concejala de Personal (al fondo) les haga caso. | ALBA PRIETO

Los bomberos son un colectivo que se juega la vida en algunas de sus actuaciones, y en ocasiones son auténticos héroes. A pesar de que esa peligrosidad tiene que ser "premiada", no significa que estén por encima del bien y del mal.

Llevan tiempo reivindicando mejoras laborales, y seguro que algunas de ellas son justas y necesarias para mejorar el servicio, pero que su lema sea "igualdad" me parece surrealista.

Igualdad es la que seguimos necesitando las mujeres en muchos aspectos, pero ellos deberían darse cuenta de que, por definición, son diferentes de cualquier otro colectivo, también de los policías.

Hablan de horarios y guardias... ¡Ya quisiera yo! Trabajan unos 63 días al año (¡63 de 365!) en turnos de 24 horas, y parte de la jornada la pueden pasar entrenando o durmiendo (algo que el común de los mortales tenemos que hacer sin cobrar y fuera de nuestra jornada laboral). Si haces el cálculo, los bomberos trabajan unas 1.512 horas al año mientras que alguien con la jornada habitual de 40 horas hace unas 1.820 anuales. Y encima, ellos, con buen sueldo. No será perfecto, pero a mí me parece bastante idílico trabajar una media de 5 días al mes, aunque luego tengan que hacer más jornadas de refuerzo, horas extras o lo que sea. Muchos otros las hacen y ni tan siquiera las cobran...

Sí quieren igualdad yo les igualaría con la mayoría social: 8 horas de trabajo al día, salario bajo y algún plus mínimo por peligrosidad.