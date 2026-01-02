Creo que no

Celebración del Sorteo de la lotería del Niño en el salón de Loterías y Apuestas del Estado, a 6 de enero de 2025, en Madrid (España). / Pool

Iba a titular el artículo de hoy "vuelta a la normalidad", pero no, todavía no volvemos a la normalidad, a lo cotidiano, a pesar de que el grueso de los días navideños han pasado ya. Nos queda todavía una importante festividad que también ira acompañada por un sorteo tan esperado como el de "El Niño". Nos queda la Epifanía, la favorita de los niños, el día de Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos que lo son gracias a la magia de los sueños infantiles.

Queda todavía el roscón que en Zamora bate records. La comida de ese día que tampoco será cosa de poco y luego, de sobras, porque luego vienen las rebajas tirando del forro del bolsillo. ¡Mecachis! Porque todo se soluciona con dinero. Este año los españoles nos hemos gastado lo que no está en los escritos. No es que hayamos decidido invertir más, es que todo está por las nubes sin que nadie haga algo por remediarlo. No hay contención en los precios y eso nos arrastra. Los agoreros dicen que va a ser un año morrocotudo presidido por el encarecimiento de la vivienda.

No dejo de preguntarme si acaso hay algo barato. Se mire donde se mire y por donde se mire, barato ya no hay nada, ni el agua que consumimos, de la luz qué voy a decir que no suframos, ni el pan nuestro de cada día, ni los huevos, que ya ni fritos ni cocidos, y así sucesivamente. Es posible que el día 7 entremos en la normalidad que, por cierto, será muy anormal, precisamente por la carestía de la vida. Los que pidieron un préstamo para pasar mejor la Navidad, tendrán que hacer frente al crédito, ¡y si fuera el único!

Algunas personas han interpretado a su libre albedrio aquellas conocidas palabras de Jesús que recoge Mateo en el Nuevo Testamento: "Pedid y se os dará" Por lo común cortan ahí la frase, cuando en realidad continua diciendo: "Buscad y hallareis, llamad y se os abrirá". Lo de buscar parece hecho para los emprendedores y lo de llamar no encuentra quorum. Lo cierto es que la cosa es más divina que humana y está relacionada con la oración persistente, la búsqueda activa de la verdad y la persistencia en la fe.

En fin, hoy todavía no volveremos a la normalidad aunque lo parezca.