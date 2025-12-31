La fuerza del colibrí

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo custodia la versión de una leyenda guaraní, en Paraguay, que bien podría ser la historia de los antepasados zamoranos que lucharon por su tierra o la de los miles que lo hacen cada día con sus pequeñas-grandes aportaciones, esas que quizá vean sus frutos en 2026.

"Cuentan que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar sobre su cabeza al colibrí… en dirección contraria, es decir, hacia el fuego.

Le extrañó sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante, lo vio pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas veces, hasta que decidió preguntar al pajarillo, pues le parecía un comportamiento harto estrafalario:

—¿Qué haces colibrí?, —le preguntó.

—Voy al lago, —respondió el ave— tomó agua con el pico y la echó en el fuego para apagar el incendio.

El jaguar se sonrió. —¿Estás loco? —le dijo—. ¿Crees que vas a conseguir apagarlo con tu pequeño pico tú sólo?

—Bueno —respondió el colibrí— Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que hacer mi parte … Y tras decir esto, se marchó a por más agua al lago.

En este momento, los espíritus de la selva que escucharon al colibrí se sintieron conmovidos por la pequeña ave y su devoción hacia el bosque y pidieron a Dios que enviara lluvia y se hizo el milagro, cayó una lluvia tan generosa que terminó con el incendio".

Las abuelas guaranís contaban esta historia a sus nietos concluyendo: "¿Quieres atraer milagros a tu vida? … Haz tu parte".

Zamora tiene razones para la queja en voz alta porque son muchas las carencias que se viven en silencio, en la intimidad de los hogares de todos y cada uno de los 248 municipios de la provincia. Las comparaciones, ese "siempre habrá alguien peor", ya no sirven porque esta tierra anhela ser un lugar de oportunidades y hay materia prima para ello. Por eso basta de lamentos. Cuando de pronto llega alguien que nos da una lección, qué menos que escuchar lo que nos dice con sus actitudes, como el colibrí de la fábula. Imposible solo es más difícil, y los ejemplos se suceden día tras día con cada emprendedor que es capaz de sacar adelante un negocio en uno de los pueblos zamoranos tirando de coraje y pundonor, como aquellos emigrantes que cruzaron el océano con el mar y un futuro incierto en el horizonte pero una firme convicción: superar obstáculos y alcanzar una vida mejor para los suyos. Esa es la fuerza sin límites, ese presente que se vive para cambiar el mañana en un futuro que también es ahora.

El esfuerzo colectivo es imparable cuando se activa la tecla de puesta en marcha, una fuerza única que se sustenta en objetivos de la comunidad y que reside en el ADN de cada zamorano orgulloso de sus orígenes. Solo hay que buscarlo. Cada aportación individual, por pequeña que parezca, forma parte de ese todo que nos hace más fuertes. En días de inevitables balances afloran las sombras que se ciernen sobre Zamora, pero también las luces que alumbran el camino a emprender en este 2026. Ante la incertidumbre social y política los zamoranos debemos alzar la voz para que se nos escuche en todas las instituciones, pero siempre unidos, siempre con afán de aportar desde el individualismo que suma en lugar de dividir.

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con 128 años de historia, mantiene el legado de aquellos zamoranos que apostaron por el nacimiento de un periódico al servicio de la sociedad, en aquel momento centrado en la promoción de la Semana Santa, pero que con el paso del tiempo ha enarbolado algunas de las reivindicaciones históricas de esta sociedad hasta convertirlas en realidades, como ocurrió con el Cuartel Viriato, hoy flamante universidad, los primeros desdoblamientos de la N-122 o, en estos últimos meses, plantando cara ante la supresión de paradas del AVE en la Alta Sanabria. Informar, pero también exigir en nombre de los zamoranos, es la razón de ser de este periódico centenario que gracias a su web ahora es capaz de llegar a todas las partes del planeta para conectar a los zamoranos y dar a conocer los atractivos de una provincia única de la que emana orgullo.

Juntos somos imparables, por pequeña que sea cada una de las aportaciones, como hacía el pequeño colibrí.

Por un nuevo año repleto de buenas noticias.

¡Feliz 2026!

Begoña Galache es directora de La Opinión-El Correo de Zamora