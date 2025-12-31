¡Basta ya de sandeces, listillos!

Tiempo este nebuloso donde los balances se clavan como flechas de tejo en el corazón de la provincia, donde más duele, entre uña y carne. Zamora es un territorio negativo para el Estado: chupa mucho más de lo que aporta, concluyen (hay que leer entre líneas) sesudos balances con muchas oraciones yuxtapuestas, resúmenes bien pagados (a los amigos hay que tratarlos bien) que nos bajan, a los zamoranos, me refiero, la autoestima hasta el lado contrario de la verija.

Pues no, no y no. A pesar de la despoblación, del desánimo, de la baja actividad económica, del envejecimiento, de la ausencia casi total de industria, de la crisis galopante del ámbito rural, de la tragedia de haber perdido la cultura tradicional, de estar en los puestos de abajo del país en las listas oficiales de desarrollo socioeconómico, de tener la moral bajo mínimos, de los planes de desarrollo ficticios, engañabobos de los gobiernos de toda laya y condición, de soportar con estoicismo la colonización de las eléctricas, el cierre de servicios básicos, los caprichos y ocurrencias electoralistas de unos partidos y de los contrarios…

A pesar de todo eso y de mil desgracias más, el Estado le debe mucho más a Zamora que lo que le da. Y ya no cuento eso que durante un tiempo se llamó deuda histórica por haber aportado el capital humano imprescindible para el desarrollo de las comunidades con alcurnia, que ahora nos lo pagan con la moda “indepe” supremacista, y el despegue de Madrid y Valladolid. Pero no, de eso no quiero hablar hoy, que me cabreo y es Nochevieja.

Zamora da más al Estado que recibe, otra cosa es que se valore lo que aporta. Zamora descontamina, parece obvio, no. Tiene muchos bosques y montes (la mayor parte privados), espacios abiertos, muchos de sus cultivos fijan carbono en el suelo, reúne muy poca población humana y una enorme variedad de fauna silvestre a la que alimenta a cambio de nada, su biodiversidad se sale del mapa, aunque ¿para qué?. Bueno, sí, para sumar más de tres accidentes de tráfico causados por fauna silvestre cada día…

Zamora ahorra mucho más de lo que invierte, algo que es negativo para su desarrollo, pero muy positivo para el Estado porque el ahorro zamorano se va a otros lugares, a financiar proyectos que crean riqueza. Zamora es un filón de energía. A la hidroeléctrica se suma ahora la eólica, la fotovoltaica, la de las renovables en general… Pues eso, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas…, que decía Atahualpa Yupanqui. Vale ya…, que nadie nos diga que Zamora es negativa para el Estado. Y si nos lo dicen, insultemos sin miedo a quien lo haga. ¡Qué 2026 nos dé lo que nos merecemos!n