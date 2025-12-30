Nochevieja, año nuevo. Doble latido de España

Crónica de una noche en la que el tiempo corre y el tiempo se queda. La última noche del año revela la piel profunda de España como un negativo fotográfico: lo que suele brillar se oscurece, y lo que permanece oculto adquiere una nitidez inesperada. No una, sino dos Españas emocionales, como diría el poeta, conviven bajo el mismo cielo de invierno. Por un lado, la España que arde: un estallido de luz artificial, estruendo y multitud convocada. Por otro, la España que vela: un territorio de silencios densos, de gestos mínimos cargados de eternidad. Esta es la crónica de una Nochevieja partida en dos, del instante exacto en que un país se mira en espejos opuestos y reconoce, en ambos reflejos, la pulsación contradictoria de su propio corazón.

Una noche, dos países. España no se divide esa noche por fronteras administrativas ni por ideologías antagónicas, sino por una forma de habitar el tiempo. Mientras unos lo persiguen, otros lo custodian. Mientras en las ciudades se celebra el paso, en los pueblos se honra la permanencia. La misma fecha, el mismo calendario, pero dos modos casi antagónicos de atravesar el umbral simbólico que separa un año de otro.

La ciudad en llamas: el rito del instante. En el centro neurálgico de las grandes capitales, la noche del 31 de diciembre es un fenómeno casi geológico. Madrid, Barcelona o Valencia se transforman en cráteres de asfalto por los que brota, incandescente, el deseo colectivo. La puerta del Sol, la plaza de Cataluña, las grandes avenidas iluminadas se convierten en altares laicos donde se oficia el rito de la renovación acelerada.

El aire, frío en la altura, se vuelve denso a ras de suelo. Se mezcla el vapor de miles de bocas que ensayan la cuenta atrás, el gas del cava recién abierto, el olor a pólvora de los petardos y a ropa nueva estrenada para la ocasión. Aquí, la felicidad es un proyecto coral, casi obligatorio. La multitud actúa como un solo cuerpo que empuja suavemente al individuo hacia una alegría prescrita, compartida, validada por la presencia del otro.

Los teléfonos móviles, alzados como cirios contemporáneos, no graban para la memoria íntima, sino para las redes sociales. No se vive para recordar, sino para demostrar que se estuvo allí. Es la celebración de lo instantáneo, del aquí y ahora devorado antes de poder asentarse. Se brinda por el futuro, por un año nuevo abstracto que se desea mejor, y sobre todo distinto. La ciudad parece querer convencer al tiempo de que siga avanzando, aunque sea a golpe de ruido, confeti y música amplificada.

La aldea en vigilia: donde el fuego nunca se apaga. Pero existe otra España que esa noche no sigue el guion del estruendo. Para encontrarla hay que abandonar la autovía, tomar carreteras secundarias que serpentean entre montes oscuros y llanuras yermas, hasta adentrarse en la llamada España vaciada. Allí, en pueblos de Zamora, Soria, Teruel o Cuenca, la Nochevieja no se celebra: se guarda. Se custodia como se custodia una llama antigua.

La ciudad pide más futuro: éxito, movimiento, novedad. La aldea brinda por la continuidad: que los hijos regresen, que el médico no cierre la consulta, que la escuela conserve su último alumno

El silencio no es ausencia, sino presencia. Un manto espeso que dignifica lo que toca. Las plazas, desiertas, son capillas al aire libre, esperando un oficio que ya no convoca a multitudes. Las casas, sin embargo, respiran. Por sus rendijas se filtra el resplandor tibio de una televisión encendida y, más importante aún, el murmullo de voces familiares.

En torno a la mesa, la modestia de los manjares de cercanía se ve compensada por la solemnidad de los gestos. Los ancianos presiden la cena. Patriarcas y matriarcas de un mundo que se apaga despacio, parten el pan con manos surcadas como los campos que trabajaron. En ese gesto sencillo hay comunión, memoria y sacrificio. Su palabra no está escrita en libros, pero es la biblioteca viva del pueblo.

A su lado, en algunas casas, suelen sentarse los nuevos: rostros llegados de Latinoamérica, del Magreb, del este de Europa. Personas que encontraron en estos territorios de baja densidad -aunque no siempre de forma definitiva- no solo trabajo, sino una forma inesperada de pertenencia. Aportan su propia nostalgia al brindis y, con sus hijos en la escuela rural y su esfuerzo cotidiano, inyectan una savia nueva a la comunidad.

Fuera, el frío muerde. La oscuridad es tan profunda que las estrellas no parpadean: clavan su luz helada en la tierra. En ese silencio se escuchan otros habitantes. El aullido lejano del lobo, el gruñido de jabalíes que rondan los cubos de basura y las huertas abandonadas. La fauna salvaje avanza. La naturaleza recupera, con paciencia feroz, el territorio que el ser humano antes le arrebató. La ausencia del gorjeo de los gorriones durante el día recuerda lo perdido; el regreso del lobo en la noche anuncia un equilibrio nuevo, todavía incierto.

Campanadas: el segundo en que todo converge. Y llega el instante crítico. En la ciudad, una marea de cabezas se vuelve hacia una pantalla gigante. Doce mil voces cuentan al unísono, mientras van tragando las uvas y ahogando el sonido real de las campanas. Es una experiencia masiva, compartida con miles de desconocidos.

En la aldea, la familia se apiña alrededor de la televisión o escucha el repique solitario de la campana parroquial, que toca para nadie y para todos. Sin embargo, en ambos lugares las copas se alzan. En ambos hay un beso, un abrazo, un deseo.

La ciudad pide más futuro: éxito, movimiento, novedad. La aldea brinda por la continuidad: que los hijos regresen, que el médico no cierre la consulta, que la escuela conserve su último alumno. Una España corre para trazar caminos nuevos; la otra avanza despacio para no borrar las huellas existentes. Ambas buscan, en el fondo, lo mismo: más luz, más pan, más humanidad.

Epílogo: la luz que no hace ruido. Así, entre el fuego programado de la ciudad y la lumbre persistente del hogar rural, España cruza el umbral del año nuevo. No son solo dos celebraciones, sino dos maneras de concebir el tiempo. La ciudad ofrece el futuro como promesa de consumo. La aldea lo revela como espacio de lo permanente y lo inesperado.

La lección última de esta noche partida es clara: la verdadera novedad no siempre nace del ruido, sino del silencio fértil. En el corazón de la España que vela, que recuerda y que acoge, germina una fuerza discreta pero poderosa. No es resistencia pasiva, sino profecía práctica. Es el sueño compartido que, al nombrarse, empieza a existir.

En la tensión viva entre ambas orillas, España encuentra su canto completo. No solo un himno a la memoria, sino una afirmación de esa capacidad humana -a menudo refugiada en los lugares que el mundo da por perdidos- para inventar, desde la aparente nada, un mañana distinto, inesperado. Tal vez el verdadero Año Nuevo no llegue con estruendo, sino con ese susurro esperanzado de un principio que nadie supo anticipar, pero que todos, al reconocerlo, sienten como propio.