Anécdotas a la zamorana

Lo que no pase en Zamora... Vean. El ictus, el juez y los abogados de oficio. El abogado zamorano Patricio Cuadra Blanco sufrió un ictus y estando aún de baja médica por observación (un ictus, hasta que no se define, presenta un abanico de posibilidades que estremece) le coincide un juicio. Avisa pues al juez del caso que posponga la vista hasta que reciba el alta. Encontrándose con la sorpresa de que el magistrado le dice que "a la vejez viruelas", y pasando del ictus y sus posibles secuelas tira para adelante dejando al acusado solo.

Naturalmente el colectivo de abogados ha puesto el grito en el cielo y la protesta a las puertas de la audiencia. Y hablando de abogados, precisamente no hace mucho, el letrado Patricio Cuadra (que por fortuna ha salido del ictus bastante bien parado) me ilustró sobre la injusticia del asunto de los abogados de oficio.

Ya saben que si ustedes tienen un problema judicial y no tienen dinero para pagarse un abogado, entonces el Estado le pone uno de oficio que le saldrá gratis.

Se supone que a quien le debe salir gratis es a usted, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero no se supone que le tenga que salir gratis también a la administración como parece creerse ésta a juzgar por lo poco que les paga a los abogados a los que les cae una defensa del Turno de Oficio.

Cosa que no se hace (lo de no pagar prácticamente nada al profesional que la realiza) en ninguna otra actividad motivada por un derecho ciudadano. Un ejemplo. Si a usted le roban la cartera: va a comisaría, le atienden, buscan la cartera, encuentran a los delincuentes y si la recuperan a continuación se la entregan a usted. Y todo eso es absolutamente gratis para vos (o sea no tiene que pagar nada).

Ahora bien, ¿a los policías tampoco les pagan o les pagan una miseria para que a usted le salga gratis el servicio? No, en absoluto, los cuerpos del orden están bien (espero) remunerados.

1º de UCO y el barco fantasma. Ocurrió en esta provincia en el 2007. La Junta de Castilla y León decide que sería buena cosa que un barco turístico navegue por el Lago de Sanabria. Como el negocio "promete", alguien promete a una empresa que si le da una "mordida" (comisión) ellos (políticos con mando en plaza) hacen lo que sea (las trampas necesarias) para que la empresa "enchufada" se lleve el gato al agua y las ganancias al bolsillo. En consecuencia las autoridades le piden datos a la empresa corruptora (no confundir con el político corrupto) para que diga qué cosas hay que poner en el pliego de condiciones para que ella salga ganadora del concurso. Entonces ésta envía un documento donde se describe perfectamente el tipo de barco que debería ser seleccionado y que únicamente tiene esa empresa. Pero ocurre que quien tiene que hacer el pliego de condiciones para la convocatoria pública, en su tarea de corta y pega, va y sin querer escribe, junto a las características del barco, el nombre de la empresa enchufada ¡¡¡en el documento oficial del concurso público!!! Vamos, es como si junto a la convocatoria de unas oposiciones salen los nombres de los que van a aprobar.

Estudiar en 1º de UCO la radiografía de éste caso enseñaría mucho sobre otros similares. Por cierto, la empresa del barco actual lo hizo todo bien y es honrada a carta cabal.

¿Por fin la medicina cuántica en Zamora?. Centro de Salud Santa Elena. En los despachos médicos piden al paciente impaciente que no entre, ni llame, que ya le avisarán. Pero en algunos de ellos lo bordan y lo rematan de una manera que ríete tú de la Física Cuántica pues razonan: "(es porque) puede estar una persona dentro y podría ser usted". ¿Estamos ante el gato de Schrödinger y el Principio de Incertidumbre sanitario?.