A las comunidades cristianas de Sanabria-Carballeda

OPINIÓN | Queremos agradecer a todos los pueblos y a cada uno de vosotros, la acogida, cariño y comprensión en todo momento

De izquierda a derecha, Carmen Argumedo, Pilar Cerezal e Isabel Monforte, las religiosas de la congregación en Sanabria.

De izquierda a derecha, Carmen Argumedo, Pilar Cerezal e Isabel Monforte, las religiosas de la congregación en Sanabria. / Araceli Saavedra

"Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis" (Mt. 10, 7)

Hemos tenido conocimiento de las noticias del periódico La Opinión-El Correo de Zamora, en el que mucha gente ha manifestado su disconformidad con la decisión tomada respecto a las Hermanas del Amor de Dios de Puebla. Agradecemos el apoyo y muestras de cariño hacia nosotras.

Como todos ya sabéis, por razones ajenas a nuestra voluntad, tenemos que abandonar esta misión evangelizadora en Sanabria-Carballeda que tantas alegrías y satisfacciones nos ha proporcionado. Una tierra tan querida por nuestro Fundador, el Padre Usera, que tanto trabajó y entregó parte de su vida como sacerdote. Y también, el paso de muchas Hermanas que a lo largo de 80 años, se dedicaron a la Educación y Promoción Humana.

Queremos agradecer a todos los pueblos y a cada uno de vosotros, la acogida, cariño y comprensión en todo momento. Habéis sido para nosotras la razón de seguir siempre adelante; con vuestro ánimo, alegría y testimonio de personas creyentes en Jesús de Nazaret, porque a pesar de las inclemencias del tiempo, siempre nos esperabais. No teníamos calefacción en las iglesias, pero el calor humano, lo suplía todo. Gracias.

Esperamos sepáis perdonarnos por todo aquello que no hemos sabido hacer debido a nuestra condición humana.

Pedimos y deseamos que sigáis siempre colaborando con la Iglesia, porque vosotros, como laicos, tenéis un espacio al que no debéis renunciar nunca.

Contamos con vuestra oración.

Un abrazo.

Sor Carmen, Sor Isabel y Sor Pilar

