La nueva vida de los embalses, una palanca para el medio rural

El inicio del proceso de extinción del contrato para la explotación hidroeléctrica en el Salto de Castro abre una nueva vía para la histórica demanda de los municipios ribereños próximos a los embalses que reclaman algo tan esencial como aquella pequeña compensación que nunca tuvieron. El procedimiento arranca tras haberse cumplido los 75 años de aprovechamiento estipulados en el documento original, y sigue la estela de Villalcampo, presa pionera en estas lides. Los pueblos que han pasado tres cuartos de siglo al pie de las centrales no quieren sumar 150 años al margen de lo que acontece a escasos metros de sus hogares y por eso se están movilizando para conseguir, en el próximo contrato, una serie de beneficios que se podrían resumir en tres áreas: facilidades para la creación de comunidades energéticas, acceso prioritario al empleo y diseño de proyectos estratégicos para la población en materia de vivienda, turismo y medio ambiente.

La unión hace la fuerza, y por eso la organización de esta revuelta de los municipios ribereños se está cimentando sobre la consideración de que habrá 255 presas de toda España implicadas en procesos de extinción de contrato hasta el año 2030. En este escenario, Zamora toma la iniciativa en su papel de pionera del aprovechamiento hidroeléctrico en el país durante el franquismo. Fue Villalcampo la primera en verse en esta situación, al caducar su aprovechamiento el 10 de octubre de 2024. Y el turno ahora es para los Saltos de Castro I y II, también en la provincia y también en el sistema de Saltos del Duero, del que forman parte Ricobayo, Almendra, Aldeadávila y Saucelle, un entramado con más de 3.300 megavatios de potencia instalada que sirve para abastecer a más de dos millones de familias.

La concesión de Castro concluirá en el mes de julio de 2027 y afecta a los municipios de Fonfría, Villardiegua de la Ribera, Moral de Sayago, Villalcampo, Pino del Oro y Villadepera. Todos ellos han mantenido ya una primera reunión informativa con la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses) y la Asociación de Municipios con Centrales y Embalses de Zamora para sumarse a las reivindicaciones justas y ponderadas que la dictadura nunca llegó a cumplir. El momento es ahora y el contexto, inapelable.

A un Gobierno con la suficiente sensibilidad para crear un Ministerio para el Reto Demográfico se le exige, no solo que escuche a los vecinos de los territorios depauperados, sino que además les ofrezca soluciones. A un Gobierno con la suficiente sensibilidad para crear un Ministerio de Transición Ecológica se le exige, no solo que se preocupe por una buena gestión de los recursos naturales, sino que ésta vaya en consonancia con el bienestar de todos los elementos que confluyen en un mismo entorno, incluidos los humanos.

La solución más práctica para esta situación pasa por el establecimiento de criterios de evaluación que puntúen, dentro del contrato de explotación, la materialización de proyectos para la comunidad en los entornos de las presas hidroeléctricas. Los pueblos tienen claro que estas actuaciones tienen que estar orientadas a la rehabilitación de viviendas, a la gestión forestal y a la dinamización del turismo, sin pasar por alto la priorización del empleo para los oriundos. Y a ello hay que añadir el mantenimiento del cobro del IAE, fuente de donde nace entre el 50 y el 80% del presupuesto de estos ayuntamientos, durante el periodo de tramitación del nuevo pliego.

Los ríos podrían haber discurrido por cualquier otro lugar y, sin embargo, discurrieron por aquí. Por ello, compensar a los vecinos por las limitaciones de su aprovechamiento no solo es una cuestión de justicia, sino que asciende a la categoría de saldar una deuda histórica.

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León cifra en sus últimos datos oficiales una producción bruta de energía hidroeléctrica de 2,4 millones de megavatios hora en las diferentes centrales de la provincia. Esto quiere decir que solo el territorio zamorano es fabricante del 6% del total del país para este tipo de renovable, dato que en el global de Castilla y León asciende hasta el 25%. Y todo ello, a menudo, con resultados pírricos para la población circundante a sus centrales.

