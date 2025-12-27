Lo que no se rompe al separarse

Estos días de Navidad tienen algo especial. Para quienes vivimos la fe cristiana no son solo jornadas festivas, son días con un peso simbólico profundo, de nacimiento, de esperanza y de promesa. Pero también son, inevitablemente, días en los que la memoria trabaja más de la cuenta. En las mesas, en las iglesias, en los silencios de casa, aparecen con fuerza quienes ya no están. No como una ausencia amarga, sino como una presencia distinta, hecha de recuerdo y de cariño.

A veces se intenta explicar esto recurriendo a metáforas científicas. En redes sociales se ve con frecuencia una ecuación atribuida a Paul Dirac, escrita en camisetas, tatuajes o imágenes compartidas como si fuera una declaración de amor eterno. Se presenta como el símbolo de dos personas unidas para siempre, aunque la distancia o el tiempo las separen, apoyándose en la idea del entrelazamiento cuántico y en eso de que algunas partículas parecen seguir conectadas incluso cuando ya no están juntas. La imagen es bonita, pero conviene ser honestos con la ciencia.

La ecuación de Dirac no describe el amor ni el vínculo entre dos personas. Ni siquiera describe el entrelazamiento cuántico. Es una ecuación profundamente seria, una de las grandes conquistas intelectuales del siglo XX, que une la mecánica cuántica con la relatividad especial para explicar el comportamiento de partículas como el electrón cuando se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Gracias a ella entendemos el espín, una propiedad puramente cuántica, y gracias a ella se predijo algo tan real como la antimateria.

El entrelazamiento cuántico es otra historia. Es un fenómeno igualmente real y fascinante, pero distinto. Aparece cuando dos sistemas cuánticos interactúan y sus estados dejan de poder describirse por separado. A partir de ahí, aunque se alejen, las mediciones sobre uno están correlacionadas con las del otro. No hay mensajes ocultos, no hay influencia mágica, no hay poesía encubierta. Hay matemáticas, probabilidad y una naturaleza que se comporta de forma mucho más sutil de lo que nuestra intuición clásica admite.

Y sin embargo, aunque la ecuación de Dirac no hable de amor, la física sí nos enseña algo que estos días resulta muy reconocible. Nos recuerda que las interacciones importan. Que los sistemas no son independientes cuando han compartido historia. Que lo que ha estado unido no vuelve a ser exactamente igual después de separarse.

Eso no es una metáfora forzada. Es una lección científica elemental. En física, como en la vida, el pasado deja huella. Los estados iniciales importan. Las condiciones con las que algo comienza determinan su evolución futura.

Quizá por eso en Navidad recordamos más. Porque es un tiempo cargado de significado, porque repetimos gestos, canciones y palabras que activan la memoria emocional. Desde la neurociencia sabemos que los recuerdos asociados a rituales, a emociones intensas y a vínculos profundos se consolidan con más fuerza. No es debilidad, es funcionamiento normal del cerebro humano.

Desde la fe cristiana, además, ese recuerdo no es solo nostalgia. Es esperanza. La Navidad no celebra una idea abstracta, celebra una presencia concreta en la historia, la convicción de que la vida no se agota en lo inmediato y de que el amor no se pierde sin más. Ciencia y fe no dicen lo mismo, pero tampoco se contradicen cuando se entienden bien. Cada una habla en su propio lenguaje.

Paul Dirac, por cierto, no era un hombre dado a metáforas ni a discursos emocionales. Era reservado, riguroso, casi incómodo con las palabras que no fueran necesarias. Y aun así, su trabajo nos recuerda algo muy humano. Que comprender el mundo exige precisión, pero también humildad. Que no todo lo valioso se puede medir, aunque casi todo lo que nos rodea obedezca leyes claras.

Termina el año y es buen momento para mirar atrás con gratitud. Para recordar a quienes nos acompañaron y a quienes seguimos llevando dentro. Para disfrutar de estos días con alegría, con fe y también con moderación, sabiendo que cuidar el cuerpo y la mente forma parte de cuidar lo que somos.

Que el nuevo año nos encuentre curiosos, serenos y atentos. A la ciencia, a la vida y a las personas que siguen formando parte de nuestro estado, aunque ya no estén cerca. Nos vemos al otro lado del calendario, en 2026.