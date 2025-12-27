Además de encarecer notablemente la cesta de la compra, los vendedores, es decir, supermercados y demás establecimientos de venta de alimentos, nos engañan miserablemente. ¿Dónde está la autoridad ministerial pertinente? Que nadie piense que vigilan y miran por nuestros intereses. Anden ellos calientes y en la poltrona aunque la gente, más que reírse, despotrique de ellos.

Ha vuelto a ser la Organización de Consumidores y Usuarios la que nos advierta sobre otro de los muchos engaños a los que nos somete la tiranía de las grandes y no tan grandes superficies. La OCU ha tomado las riendas solicitando que se informe a los consumidores de que los huevos camperos que anuncian y venden a un precio superior, han dejado temporalmente de serlo debido al confinamiento de las gallinas ponedoras por la gripe aviar. Los huevos camperos que estamos comprando ahora, no lo son.

Desde que se decretó el confinamiento en noviembre pasado para las aves criadas al aire libre, el consumidor ha estado pagando un sobreprecio del 27% por huevos que actualmente no cumplen las condiciones de producción al aire libre. Según la OCU, el valor añadido de los huevos "camperos" o "ecológicos" ha desaparecido temporalmente, aunque se mantienen en el mercado con los mismos precios.

Nos engañan una y mil veces y nosotros, pobres consumidores, buscando lo mejor, caemos como tontos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a cuyo titular nadie conoce, salvo sus compañeros de Sumar, más preocupados por permanecer en sus puestos que por nosotros todos, debería hacer lo que la OCU le ha solicitado: Revisar y modificar la normativa para que, incluso en situaciones excepcionales, se informe claramente al consumidor. Establecer mecanismos obligatorios de comunicación en envases y puntos de venta y garantizar el derecho a una información veraz sobre el origen y condiciones de producción de los huevos, porque tiene huevos la cosa. Es tan sencillo como eso. ¡Pero que si quieres arroz Catalina!

Ojo al dato porque, actualmente, una docena de huevos de suelo cuesta 3,25 euros, mientras que los camperos salen por 4,13 euros, precios que alcanzan máximos históricos desde el inicio de la crisis aviar en Estados Unidos, con una subida acumulada de un euro por docena. Y el Ministerio sin reaccionar.