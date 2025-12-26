He mantenido últimamente conversaciones sobre viajes en las que diferentes personas me decían que visitar ciertos destinos les da miedo, que te intentan engañar todo el rato, que no son países seguros... Y yo siempre contesto lo mismo: nos sobran prejuicios. Hay que viajar con cabeza y sentido común, y sabiendo que te pueden pasar cosas en cualquier sitio, pero yo me he sentido más insegura y más engañada en un país europeo como Grecia, que en Jordania o Sri Lanka.

Pero no hace falta viajar para quitarse prejuicios, en muchos casos es cuestión de educación. Nos dicen que hay que tener cuidado porque en otros países te intentan timar, pero nos olvidamos de que en España también hay estafas y de que nos engañan haciéndonos pagar precios desorbitados en zonas turísticas. Te avisan de que tengas cuidado no te vayan a robar, pero nos parece normal ir con mil ojos cuando nos subimos al metro en Madrid. Sigue existiendo también ese mantra de que personas de ciertas religiones son malas porque sí... Será porque todos los cristianos son angelitos caídos del cielo que no pecan nunca...

Quizá podríamos acabar con algunos prejuicios si desde pequeños interiorizamos que la pobreza o un menor desarrollo de otros países no es sinónimo de que sus habitantes sean malas personas. Quizá no estaría de más aprender historia de las religiones y saber lo que han supuesto y suponen todas ellas (lo bueno y lo malo), sin excepción, y no solo aprender las bondades del cristianismo, porque (¡oh, sorpresa!) esas bondades también las promulgan otras religiones. Quizá hay que educar para ser conscientes de que la multiculturalidad y lo diferente es enriquecedor, no un problema. Pero es más fácil no mirar más allá, no abrir la mente, creernos los mejores y seguir dejando que los prejuicios sean los que tomen las decisiones. Ojalá el año que viene haya menos mantras, y más sentido común.