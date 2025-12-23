No me feliciten las fiestas

No lo hagan, por favor. En todo caso déjenlo para San Pedro o para el septiembre festivo de Zamora. Ahora, si son tan amables, feliciten la Navidad. Céntrense en el significado cristiano o universal de las fechas y déjense de zarandajas festivas. Aquí se conmemora la llegada del Hijo de Dios, que vino al mundo con un único objetivo, redimirnos del pecado. Lo demás es ruido. Lo demás es un brillo que nada tiene que ver con la estrella que guio a los Santos Reyes. Que se dejen, de una vez por todas, en la Europa de raíces cristianas que parecen querer extirpar, de hablar de fiesta donde reina un sentimiento.

Eso es la Navidad, un sentimiento que compartimos millones de personas en todo el mundo. Unas con mayor profundidad que otras, pero todas convencidas del prodigio que la noche buena más buena del año tiene lugar en nuestros corazones. Corazones que pueden ser un lecho cálido para recibir al Niño o un pesebre destartalado y frio. Allá cada cual con su conciencia. Pero, por favor, no abandonen lo que de niños tan felices les hacía: la llegada de la Navidad.

Estos, son días de ternura, de alegría, de familia. No admito que me vengan con el sonsonete ese que algunos intentan hacer colar a toda costa, sobre las discusiones y la división de la familia en Navidad. Eso se combate con cariño, con tolerancia, con alegría. Si se hablara de lo que hay que hablar y se dejara la política para otros foros, mejor sería para todos. No me hablen de fiesta, háblenme de Navidad.

Si se me admite una petición, no se refugien en la nostalgia que puede ser devastadora. No miren hacia atrás donde hay vacío. Contemplen el presente donde hay vida, donde laten corazones. Descubran que a su lado hay gente que les quieren y que les necesitan. A ver si a estas alturas vamos a sentir vergüenza de tener sentimientos, de ser católicos. Hay que ser más "echaos palante" para que el amor de Dios no sea inútil. Tratemos de alumbrar o inculturar a Jesús de Nazaret en el adocenado corazón de nuestro tiempo. No feliciten las fiestas, feliciten la Navidad. ¡Feliz Navidad a todos los zamoranos de buena voluntad!