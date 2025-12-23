Anatomía de un instante y Pedro Sánchez

A mí con la serie recientemente estrenada, basada en la novela homónima de Javier Cercas, me ha pasado como con la campana gorda de la Catedral de Toledo: de tanto alabar su tamaño, cuando me vi frente a ella no me pareció que fuese para tanto y eso que lo es. Pue eso, de tanta publicidad sobre esta serie, una vez vista, tampoco me ha parecido tan excelsa, aunque lo mismo lo es, quizás porque le falta uno de los objetivos que Cercas señala para su relato: "no arrebatarles a los hechos la fuerza dramática y el potencial simbólico que por sí mismos poseen". Y de eso carece, en mi opinión, la serie: de la fuerza dramática que sí se destila en la novela.

En todo caso, no traigo a estas páginas una crítica cinéfila, sino llamar la atención sobre que el presidente del gobierno, tan poco pródigo en comparecencias que no sean de exaltación propia, se haya apuntado a bombo y platillo a la publicidad de la serie. Bien está todo lo que sea promocionar las manifestaciones artísticas nacionales, pero es curioso que se haya apuntado precisamente a esta, porque, vistas las actuaciones del presidente con posterioridad al estreno, está claro que no se ha debido de enterar de casi nada de tan alabada serie y doy por descontado que es muy probable que la novela ni la haya leído.

Digo esto, porque si hay algo que aparece perfectamente recogido en la serie en relación con la novela es la soledad del presidente Suárez y cómo pasó de ser la admiración patria e internacional por su carisma, atractivo y gestión en los momentos que le tocaron, a ser despreciado por propios y extraños cuando su último gobierno entró en descomposición. Y en esto se parece mucho a la situación de Sánchez, también atractivo y carismático, también dispuesto al inicio de sus gobiernos a acabar con la corrupción como Adolfo Suárez se planteó acabar con el franquismo.

Pero el tiempo pasa y, como cantaba Pablo Milanés, "nos vamos poniendo viejos". Pedro Sánchez también se va poniendo viejo, como le ocurrió a Adolfo Suárez, y viejo se pone su gobierno. Ante esto, la reacción es atrincherarse en Moncloa, que se siente como refugio cuando en realidad es una torre de marfil que no solo distorsiona la realidad, sino que la oculta de la mano de los asesores, más bien adláteres de estómagos agradecidos, de modo que, como escribe Cercas de Suárez: "era un político puro y, como tal, un actor consumado, pero su problema era que fingía con tanta convicción que acababa sintiendo lo que fingía, lo que le llevaba a confundir la realidad con su representación". ¿Ha percibido esto Sánchez cuando visionó la serie? ¿Ha leído este párrafo en la novela de Cercas? Tengo muy serias dudas de ambas cosas, para su desgracia.

"Todos los finales/son el mismo repetido", canta Joaquín Sabina. Así parece que acabará siendo el final de Sánchez, como lo fue el de Adolfo Suárez y el de todos los que vinieron detrás. Porque, escribe Cercas, "un político puro no abandona el poder: lo echan". Pues eso. Lástima que el actual presidente de gobierno no parezca haber aprendido nada de sus antecesores, ni de la serie Anatomía de un instante, ni de la novela de Cercas, que debiera haber leído. Y no lo ha aprendido sencillamente porque no quiere, que es el síntoma más claro de la soledad.