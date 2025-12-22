Toxicidad política

La política no es sana materia de conversación en una sociedad polarizada como la nuestra, especialmente en las reuniones familiares y más concretamente las que tienen lugar estos días. Un informe de la organización More in Common muestra que la sensación de división crece entre la población en España y deja huella en los círculos cercanos de los ciudadanos. Los niveles de polarización superan los de otros países europeos como Alemania, Francia o Italia.

No hay que sentar a la política y mucho menos a los políticos a la mesa donde se comparten el pan y la alegría de la Navidad, porque luego pasa lo que pasa. Y pasa que unos cinco millones de españoles han roto relaciones familiares o de amistad en el último año por motivos políticos, constituyen el 14% de la población mayor de edad con derecho a voto.

La experiencia más generalizada entre los votantes de todos los colores son las discusiones sobre política en Nochebuena y Nochevieja: el 20% las presenció o participó en una las pasadas navidades, aunque la mayoría evita pronunciarse en su día a día para no discutir. El estudio muestra una sensación de división cada vez mayor entre la ciudadanía, con niveles elevados de polarización. Luego, termina pagando los platos rotos la Navidad, que no tiene culpa de nada y que es, simple y llanamente, la celebración del Natalicio que cambió el mundo.

La cosa está que arde. Seguramente en las discusiones en la mesa que tengan lugar estos días se pronunciarán, para bien y para mal, los nombres de muchos políticos con los que no se comulga o se traga aunque ofrezcan ruedas de molino. Hay políticos y tragaderas para todos los gustos. No obstante, los que más polarizan a la población, según los encuestados, son Santiago Abascal y Pedro Sánchez, seguidos de Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont.

No digo que nos olvidemos de los políticos y de sus atropellos que ponen en peligro la democracia. Pero sí sugiero que no los sentemos a la mesa junto a los que más queremos porque el espíritu de la Navidad, al que tanto apelamos, acaba resintiéndose. Es lo que tiene la toxicidad política, que todo lo emponzoña.