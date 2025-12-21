A ver si la Inteligencia Artificial (IA), los algoritmos supersónicos, las amenazas y ocurrencias de Trump, un nuevo concilio vaticano o un milagro al estilo medieval consiguen que tengamos Navidad todo el año. No me refiero a las fiestas, ni al turrón, ni al cava, ni al lechazo, al tostón y a los langostinos; sino al llamado espíritu navideño, ese que parece abrazarnos estos días y que desaparece como por ensalmo en cuanto pasan los Reyes Magos y recogemos hasta dentro de un año los belenes, los árboles y el papel de los regalos.

¿Qué nos impide mantener ese espíritu durante los próximos meses y llevarlo a las oficinas, al campo, a los atascos, a las relaciones diarias con los demás, a la familia, a los propios domicilios? Tendremos que hacérnoslo mirar por alguno de esos nuevos especialistas que tanto abundan ahora en la sociedad moderna: influencers, gurús, asesores de toda laya y condición, guías psicológicos, etcétera, etc. No es fácil que ninguno de estos "remiendacabezas" hallen la solución a semejante problema. La humanidad lleva muchos años así y todavía no ha encontrado la fórmula para hacer más soportable y positiva su existencia, o sea, para prolongar el espíritu navideño hasta que sea menester. Al contrario, este mal avanza y avanza sin freno, cortapisa ni valladar. ¿Por qué? Otra pregunta que no tiene una respuesta concreta ni aclaratoria. Hay muchas teorías, pero es muy complicado que alguna nos convenza a todos. Cada cual explicará que pierde por sus propias razones, que siempre serán de peso, el espíritu navideño a primeros de enero (o, incluso, antes). Él, claro, siempre tendrá razón para obrar así; los equivocados, los "malos" son y serán siempre los otros.

Ya sé que proponer que sea Navidad todo el año es una utopía irrealizable, una muestra risible de "buenismo", pero, hombre, algo habrá que intentar hacer para que esta sociedad, tan lista, tan inteligente, tan vanguardista, no se nos vaya de las manos por los desagües de la insolidaridad, el egoísmo y el materialismo a macha martillo. Y qué mejor que extender una capa, por pequeña que sea, de espíritu navideño sobre nuestra rutina cotidiana, sobre esa existencia con la que la mayoría no está de acuerdo, pero se ve obligado a resignarse, a tragar, a ir tirando sin más aspiraciones confesables que alcanzar el fin de semana, los puentes, las vacaciones y, ¡oh, maravilla!, otra Navidad. Y así empezar un nuevo ciclo con tendencia a repetirse casi eternamente.

Si aterrizara por aquí estos días un extraterrestre muy extraterrestre, ¿cómo le explicaríamos, con palabras y con ejemplos, que en Nochebuena y demás somos unos y el 7 de enero ya nos ha variado la actitud, la visión del prójimo y hasta el rictus de la jeta? Muy complicado. No sabríamos contárselo convenientemente y seguro que él tampoco lo entendería. ¿Estos humanos pueden cambiar tanto y tan deprisa en un lapso de tiempo tan corto y tan apretado de celebraciones? Sí, es así, le diríamos, pero continuaría sin comprenderlo. Normal, porque tampoco nosotros mismos lo comprendemos. Y, años tras año, seguimos sin explicarnos por qué se opera este cambio tan radical y por qué matamos el espíritu navideño en cuanto la cotidianidad nos brinda la ocasión propicia.

¿Por qué no extienden a todo el año eso que llaman espíritu navideño?, nos preguntaría el extraterrestre? Y no hallaríamos palabras, ni gestos, ni argumentos razonables. Y es que, en realidad, no los hay fuera de los consabidos "la vida es así", "yo no tengo la culpa", "a mí sí me gustaría, pero no puedo". Nada nuevo. Se repite con tanta frecuencia que esos circunloquios nos los sabemos de memoria, forman parte ya de nuestro ADN más "humano", más íntimo y reconocible.

Y dicho esto, solo me queda desearles una feliz Navidad, desearnos a todos que el espíritu navideño se prolongue, al menos, hasta Semana Santa y que el 2026 le traiga al mundo pan y paz. No es mucho pedir. Veremos cómo se portan los seres supremos aquí abajo y allí arriba. Y cómo nos comportamos nosotros.