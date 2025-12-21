José: elección, fidelidad y silencio

Nos encontramos en el último domingo de Adviento que apunta de lleno a una de las celebraciones que vertebran y dan sentido a nuestra fe cristiana: la Natividad del Señor. Un Misterio realmente sorprendente para toda la humanidad: Dios mismo se humaniza, la misericordia de Dios toca la tierra.

Muestra una realidad humana concreta, en la que José tiene que ponerse a batallar con su fe desde la elección, la fidelidad, y el silencio, para poder comprender el Misterio de la Salvación. El proyecto que el Señor tiene para la humanidad y que cuenta libremente con José y María. Desde esta línea se nos hace a nosotros más cercano saber conjugar la fe y la propia realidad que estamos viviendo en cada momento, sobre todo, los momentos de oscuridad, incluidos innumerables interrogantes: ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Cómo es posible que me suceda a mí todo esto? ¿Qué quieres de mí? ¿No había otro en quien pensar?

El ángel al presentarse a José materializa una categoría de elección que tiene un doble movimiento, como el amor: amamos —somos amados, elegimos— somos elegidos. Es la libre entrega de los individuos, de la persona, y la cristalización de la sacramentalidad y de la vocación. Él te hace una llamada y espera pacientemente tu asentimiento. "Me sedujiste Señor y yo me dejé seducir" (Jeremías 20,7). La elección es el lote de heredad que María y José asumen en más de una ocasión, y donde el misterio del verbo encarnado toca a toda la humanidad, Dios hecho hombre.

La salvación del hombre no depende, por tanto, exclusivamente de una iniciativa soberana de Dios, sino que depende también de la cooperación y de la fidelidad nuestra.

Como persona y como comunidad debemos hacer presente la fidelidad a Dios en todos los ámbitos de la vida, pero para ello debemos en primer lugar sentir que "Dios está conmigo", porque eso es lo que celebramos cada domingo en la Eucaristía y, de forma especial, en Navidad.

También es significativo el silencio de José, es un silencio impregnado de la contemplación del misterio, en una actitud de disponibilidad total a la voluntad de Dios. En otras palabras, el silencio de José no manifiesta un vacío interior, sino por el contrario, una plenitud de fe que lleva en su corazón, y guía cada uno de sus interrogantes y cada una de sus acciones.

¡Dejémonos "contaminar" por el silencio de José! Tenemos necesidad de ello en un mundo a menudo tan ruidoso que no favorece en absoluto el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación a la Navidad, cultivemos el recogimiento interior, para acoger y conservar a Jesús en nuestra vida.