Extremadura, un espejo asimétrico para Mañueco.

Extremadura da este domingo el pistoletazo de salida a un carrusel de elecciones autonómicas que abrirá durante los próximos meses las urnas en Aragón, Andalucía y Castilla y León. El Partido Popular, que gobierna en estos cuatro territorios, quiere comenzar a agitar el árbol del cambio a nivel nacional con el firme objetivo de impulsar el aterrizaje de Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa. La formación de centroderecha tiene a su favor el viento que sopla desde las encuestas y quiere aprovechar la crisis de corrupción y machismo que sitúa al Partido Socialista de Pedro Sánchez en sus horas más bajas desde 2018. La maniobra, además, aspira a quebrar el auge de Vox, cuya intención de voto no deja de crecer apoyada sobre la espalda de los jóvenes españoles. El desacuerdo con la formación de Santiago Abascal para la aprobación de presupuestos ha sido la principal razón del adelanto de los comicios para María Guardiola y Jorge Azcón, aunque no así para Alfonso Fernández Mañueco, quien ha agotado su legislatura pese a gobernar en minoría desde hace un año y medio.

Los castellanos y leoneses arrancarán el nuevo año en campaña. El último Pleno de las Cortes celebrado esta pasada semana daba por concluida la undécima legislatura, aquella que comenzó en febrero de 2022 con un pacto entre Partido Popular y Vox que se anunció entre polémicas medidas, como la derogación del Decreto de Memoria Histórica, la eliminación de subvenciones a sindicatos o el cambio de nomenclatura de la violencia de género, que desde entonces pasó a ser "intrafamiliar". El anhelo de un gobierno estable, sin embargo, duró apenas unos meses y la confianza comenzó a resquebrajarse hasta terminar en ruptura total en el verano de 2024 entre acusaciones mutuas de incumplimientos de programa.

La legislatura que toca ahora a su fin ha supuesto para la provincia de Zamora un impulso decidido en lo tocante a la industria, con el desarrollo de dos grandes polígonos como son Monfarracinos y Puerta del Noroeste. También ha servido para promocionar vivienda pública en Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria, así como para la materialización de importantes dotaciones sociales como la nueva residencia de mayores de la capital, el Conservatorio Profesional de Música, el centro cívico o las estaciones de autobús en las principales ciudades del territorio. Otro gran proyecto que aspira a ser un revulsivo para Toro, la reapertura del campamento militar de Monte la Reina, parte del Ministerio de Defensa pero también ha encontrado el apoyo de la Junta mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial, un ejemplo de colaboración entre instituciones de distinto signo político, en favor del interés general, que debería extenderse a más ámbitos.

Asimismo, en los últimos cuatro años Castilla y León ha consolidado su posición como la comunidad con la mejor educación pública de España, tal y como avalan el informe PISA y el esfuerzo de la Consejería por mantener abiertas las escuelas rurales en las zonas más despobladas y con menos niños.

Sin embargo, dos grandes sombras se ciernen sobre la gestión del Partido Popular en la última legislatura. Los incendios forestales de 2022 arrasaron 60.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra en la que fue la mayor catástrofe natural vivida hasta esa fecha en la provincia, a lo que se suman unas 30.000 hectáreas más quemadas en agosto de 2025 en una tierra que aún no se había recuperado del mazazo sufrido tres años antes, si bien en esta ocasión el Gobierno regional ha agilizado la tramitación de las ayudas para mitigar el dolor de una provincia que ya ha visto arder casi cien mil hectáreas.

Los zamoranos deberán, por tanto, poner en la balanza la gestión de un Alfonso Fernández Mañueco que se batirá el cobre con el prácticamente inédito Carlos Martínez. El Partido Socialista no solo ha decidido apostar por el alcalde de Soria para tratar de gobernar la Junta después de 40 años, sino que lo hace presentándolo como el "alcalde de Castilla y León". Un par de visitas exprés para participar en actos de partido han sido los únicos acercamientos del candidato socialista con la provincia, que deberá reforzar su presencia en los próximos meses si quiere repetir los grandes resultados que Luis Tudanca siempre cosechó en esta circunscripción y que le llevaron a vencer al Partido Popular en las elecciones de 2019.

A la derecha de la derecha estará Vox, que desde su salida del gobierno autonómico ha desaparecido del mapa. Pese a que Carlos Pollán es el efectivo mejor posicionado, la formación todavía no ha confirmado quién encabezará su candidatura a la Presidencia de la Junta. Tampoco se conoce la disposición de las listas ni si Marisa Calvo, única procuradora zamorana, aspirará a la reelección. Y, pese a todo, las encuestas disparan las expectativas y sitúan al partido con mejores resultados que hace cuatro años.

Como en 2022, todo parece indicar que el pastel provincial se repartirá entre PP, PSOE y Vox. El suflé que tiene a Unión del Pueblo Leonés coqueteando con ser la primera fuerza en la provincia vecina del norte no ha terminado de subir aquí, pese a la intensa actividad que los regionalistas han mantenido en el territorio durante la presente legislatura. Unidas Podemos, por su parte, concurrirá con un candidato zamorano a la Presidencia, Miguel Ángel Llamas, con la misión de levantar un partido tocado y en visos de hundimiento.

Lo que acontezca en Extremadura este domingo será un buen espejo en el que mirarse para los candidatos de los partidos mayoritarios. Una primera piedra de toque que servirá para tratar de adivinar por dónde irán los tiros de este nuevo ciclo electoral y comprobar si, como el fuego, los votantes también cambian de dirección en función de cómo sople el aire.