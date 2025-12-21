Entre el cuñadismo y la polarización

El cuñadismo, término que durante la última década más se ha vinculado a las comidas y cenas navideñas, o a cualquier otro encuentro familiar o de amigos, se ve seriamente amenazado por la invasión de todos los espacios por otro: la polarización.

El cuñadismo, que se aplica a quien opina de todo incluso sin saber o, sobre todo, sin saber, fue acogido ya hace tiempo por la Fundación del Español Urgente (Fundeu) tras su éxito social. El "comentario cuñao" ameniza la charla, da pie a la participación y al recuerdo posterior. No exige una especial toma de posición ni genera el enfrentamiento. Es adecuado para que uno o dos hablen, otros, unas veces por rubor y otras por desesperación callen y, en general, casi todos esbocen una sonrisa, eleven los ojos o las cejas y digan, "dios mío, en qué acabará esto".

La polarización no. La nobleza de la política, cada vez más convertida en basura, ha pasado de permitir el intercambio animado de puntos de vista sobre el mantel y entre plato y plato a un territorio de trincheras inamovibles mientras se espera que, en cualquier momento, estalle la bomba que ponga patas arriba la celebración familiar.

Leía hace unos días, en esas "noticias" que uno no sabe si tienen algo de estadística o son todo fabulación sobrevolando y tratando de intuir la realidad, que la polarización ideológica está provocando oleadas de rupturas en grupos de amigos, entre miembros de la misma familia e incluso divorcios. Verdadero o no, verosímil sí resulta, lo cual denota lo absurdo del momento sociopolítico que vive España.

Llegados a estas fechas tan especiales en las que se puede montar bronca entre los partidarios del turrón blando y los del duro, a modo de la eterna discusión de la que ahora el presidente también quiere adueñarse, de si con cebolla o sin cebolla para la tortilla de patata, mi recomendación es que es mejor dar especial protagonismo a los cuñaos animados que a la ridícula compartimentación absoluta y absolutista entre, como definiera Unamuno, los hunos y los hotros. Feliz Navidad, no obstante, para todos.