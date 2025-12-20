Del cochino jabalí o qué pongo para comer en navidades

Como reconozco mi suma ignorancia en materia de fauna doméstica y salvaje. Como vivo en una provincia con un peso importante del ganado en la economía. Como en esta tierra también existe gran cantidad de animales silvestres. Y sobre todo como como; es decir, como tengo la necesidad como fauna humana de comer lo que nace, crece, se reproduce, vive y muere en el campo, sigo con mucha atención las enfermedades epidémicas que de vez en cuando afectan a distintas especies animales, por su repercusión económica para nuestros ganaderos y en consecuencia nuestra economía provincial. También con alguna preocupación por las posibles repercusiones en la salud si se trata de zoonosis que puedan transmitirse a la especie humana, como bichos hermanos que somos según un tal San Francisco y algún santo anónimo ecologista.

Por eso cuando me he enterado de que la solución de la Junta para acabar con la amenaza de peste porcina que se ha detectado en Cataluña...

–¿Otra vez el referéndum?

–¡Noooo! no me refiero al procès independentista, sino a la enfermedad que ha provocado la muerte de algunos senglars.

– Pues eso, "senglars" como los independentistas ¿no? ¿Y dices que están enfermos?

– Que no estamos hablando de política, sino de la peste porcina que afecta a los senglars o jabalíes de una zona de Catalunya, y que puede transmitirse a otras comunidades.

–Será jabalines, que es como los llamamos por aquí ¿Qué son jabalíes?

–Bueno, no me líes que voy a hablar de un asunto serio, de las cosas del comer.

–Lo que quería decir es que cuando me he enterado de que la Junta ha autorizado cazar a los jabalíes o jabalines y jabalinas a diestra y siniestra.

–(Y dice que no hablamos de política, ¡si diestra es derecha y siniestra es izquierda!)

Cuando he visto una medida tan radical que deja en las escopetas de caza la prevención de la peste porcina, matando a tiros hasta a los jabatos, sin orden ni concierto, durante todo el año, de noche y de día, sin cupos, en las modalidades de "rececho y aguardo, de al salto y en mano, de monteria y al gancho" –según la orden de la Consejería de Medio Ambiente–, no he podido menos que pensar que es una buena solución pero tal vez de esas que se llaman "matar moscas a cañonazos". O sea, desproporcionada para una pandemia de la que dicen que hay que estar tranquilos porque dicen que en Cataluña ya se ha controlado y porque no afecta a la salud de los humanos.

–A la salud económica sí, porque si se propaga a los cerdos domésticos se acaba con las exportaciones a otros países, como a China que, por cierto, ya las ha prohibido.

Considero en mi ignorancia que permitir la caza a destajo de los jabalíes no es una solución si no se multiplican las medidas para controlar todas las piezas muertas, para analizarlas y para gestionar las infectadas en su caso.

–Pues si no están infectadas, lo normal es gestionarlas comiéndoselas ¡ja, ja! O haciendo chorizos y jamones.

Algunos científicos, ecologistas y organizaciones agrarias han comenzado a ratificar mis dudas, porque consideran que la caza deportiva es insuficiente para erradicar la peste, y reivindican planes integrales de gestión de las granjas y de la fauna salvaje, y aumentar los medios para evitar las pandemias entre los animales.

Porque la peste porcina del jabalí no es una excepción: recientemente se está expandiendo la dermatosis nodular del ganado vacuno desde Francia; y hace unos días había que encerrar las gallinas por la gripe aviar que venía por el aire. Y ante estas epidemias no se propuso matar a toda la cabaña ganadera y avícola, sino controlar, vacunar, analizar y sacrificar sólo a los animales infectados.

–Es que no vamos a matar a los animales de los que vive el ganadero y comemos todos.

Sin embargo, con el caso del jabalí se ha tocado a rebato para abrir la veda de caza de manera indiscriminada. Una medida tan extrema que incluso perjudica al sector del porcino porque crea alarma en los mercados nacionales e internacionales. Y también entre los criadores de cerdos de la provincia.

–¿En las macrogranjas de cerdos que están contaminando el agua y la tierra?

Lo cierto es que la caza del jabalí se asemeja al "cochino jabalín" del programa caiga quien caiga, que era el símbolo para "cazar" con humor o satirizar a alguien. Como una cabeza de turco.

–Lo malo es que con el cochino jabalí de Cataluña y medidas radicales como la caza, al final "caiga quien caiga" vamos a caer todos: los de las vacas, los de las gallinas, los huevos y los cerdos (las ovejas se salvan de momento). Toda la zona rural de esta provincia.

–Sí, porque la gente desconfía de todo, y al final toda la ganadería está en entredicho.

Hablando de dichos y no de recelos, afirma un científico llamado Fernando Valladares en una entrevista en la Opinión que nos quieren convertir en "tierra de sacrificio", vaciada para ser destinada a generar energía solamente.

–¿Y por eso ahora nos permiten cazar los jabalíes? ¿Para sacrificarlos?

–Y para salvar los cerdos de las macrogranjas, supongo. Porque sus residuos alimentan las plantas de biogás.

–¡Siempre nos quedará la agricultura!

–Pues no está tan claro. Y no sólo porque las plantas de biogás y las macrogranjas contaminan la tierra, sino porque resulta que ahora son más valiosas las tierras raras con minerales más raros aún para las nuevas tecnologías, que las destinadas a la alimentación. Como si los animales humanos no necesitáramos comer como todos.

–¿Entonces qué ponemos para comer en navidad?- tercia una reina de su casa.

–Bueno, ¿y el resto del año? -tercia la misma sabia mujer y algún hombre sabio que alimentan el mundo.

–Pues cualquier cosa antes que el jabalí de los cazadores. Que por algo nos dejan cazarlo. Ése sí que puede estar infectado por la peste porcina.

–¿De África?

–No! La de Cataluña

–¡Ya estamos otra vez con la política!

Cualquier decisión pública es política. Así que quiero despedir este escrito sin más política y deseando buena suerte para ver si nos toca el gordo...

–¿Te parece poco gorda la suerte que nos ha tocado ya todo el año?

Sinceramente, suerte. Y un brindis para celebrar que hemos sobrevivido a este año.

–¿Con champagne francés?

–¡Si nos toca la lotería! Y si no, cava de Cataluña, espumosos de Toro, o sidra asturiana que siempre fue como llamamos al champán los pobres ¡Y bien rica que está!

Sin más definitivamente acabo deseando que en las mesas no falten alimentos de Zamora, y lanzando un brindis como el que tantos años hicimos en la cena de inocentes con Gabriel Guijosa: con agua en recuerdo del pueblo saharaui en el desierto y reivindicación de su autodeterminación.

Y por el pueblo palestino de Belén. Y por nuestros pueblos de Zamora. Y por el pueblo.

-¡Laura, que no es fin de año todavía!

Vale, queda pendiente.