La otra cara de la Navidad

La Navidad está llena de gestos que repetimos casi sin pensar. Encendemos luces, alargamos las cenas, dormimos menos, comemos más de lo habitual y subimos la calefacción como si el invierno se pudiera domesticar con un termostato. Cuando llega enero, muchos tenemos la sensación de haber vivido en piloto automático. Lo interesante es que detrás de todo eso no hay solo tradición o costumbre. Hay ciencia, y bastante.

Estas fechas coinciden con el solsticio de invierno, el momento en el que el Sol alcanza su punto más bajo y los días son más cortos. Durante miles de años eso fue un aviso importante. A partir de ahí, aunque costara notarlo, la luz empezaba a regresar. En ese contexto se asentó la Navidad cristiana, que dio a ese tiempo del año un significado profundo, ligado a la esperanza, al nacimiento y a la luz que vuelve. No fue una superposición trivial, sino una forma de integrar la fe en los ritmos naturales que marcan la vida humana.

El cuerpo también nota el invierno. Cuando baja la temperatura, la fisiología cambia. Se reduce el riego sanguíneo en la piel, aumenta el gasto energético basal y se modifican señales hormonales relacionadas con el apetito. Por eso en diciembre tenemos más hambre, nos atraen los platos contundentes y nos sentimos algo más cansados. No es una cuestión de carácter, es biología pura. El organismo interpreta que toca conservar energía.

A ese escenario natural le añadimos luz artificial. Las luces navideñas actuales son un prodigio de eficiencia gracias a los LED, consumen poco y apenas generan calor. El problema no está en la tecnología, sino en el momento en que la usamos. En pleno invierno, cuando el cuerpo necesita más oscuridad para regular el sueño, prolongamos el día a base de iluminación constante. El resultado es conocido. Cuesta dormirse, el descanso se fragmenta y el cansancio se arrastra durante semanas.

Algo parecido ocurre con la calefacción. Desde la física del calor sabemos que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, mayores son las pérdidas energéticas. Subir un grado no es un gesto pequeño. Además, el cuerpo se adapta rápido al calor artificial y luego sufre más el frío real. Dormimos peor, el ambiente se reseca y aparece esa sensación difusa de malestar que muchos achacan al invierno sin más explicación.

La mesa navideña es, desde el punto de vista científico, un laboratorio improvisado. Azúcares, grasas, alcohol y reacciones químicas responsables del color y el aroma de los asados conviven sin conflicto aparente. El problema no está en entender cómo funcionan, sino en ignorar sus efectos acumulados. El alcohol produce una sensación engañosa de calor porque dilata los vasos sanguíneos, pero en realidad favorece la pérdida de temperatura corporal. El azúcar genera picos rápidos de energía seguidos de caídas igual de bruscas, algo que el cuerpo paga con cansancio y más apetito.

Nada de esto convierte la Navidad en un error. Simplemente explica por qué acabamos agotados. Dormimos peor no solo por las cenas largas, sino porque alteramos casi todos los relojes internos a la vez. Horarios irregulares, más luz, más comida, más alcohol. Desde la ciencia del sueño, es un ejemplo bastante claro de cómo romper los ritmos circadianos sin darnos cuenta.

Mirar la Navidad con gafas científicas no le quita valor. Al contrario, permite entender mejor por qué es un tiempo especial y por qué el cuerpo reacciona como lo hace. La fe, la tradición y la ciencia no compiten aquí, se superponen. Cada una aporta su mirada.

Quizá la clave esté en disfrutar de todo lo que trae la Navidad sin perder el equilibrio. Celebrar, compartir mesa y conversación, encender luces y brindar, pero recordando que el cuerpo también participa en la fiesta y agradece la moderación tanto como el espíritu agradece el sentido de estos días.