La luz de Puebla de Sanabria, que es igual de hermosa cuando se cuela entre las brumas del invierno sanabrés que en pleno verano cuando se atrinchera en las cristalinas aguas del Tera, donde se mira orgullosa la ciudad, ha dejado paso a las luces de Navidad que son un espectáculo. Puebla de Sanabria lo tiene todo para ser de por vida el pueblo más bonito de España. Su joya medieval, sus calles empedradas, su historia, su patrimonio y su belleza natural, sin artificios, son motivos más que suficientes para gozar de tan alta consideración.

Asistí el pasado domingo al prodigio del encendido, con mis amigos, Jesús Felipe y su mujer María Carrión. Y me perdí por sus calles llenas de cascadas luminosas. Me fotografié ante el árbol que preside la Plaza Mayor, y me detuve en La Posada de Paco y en La Cartería de Oscar, convertidas en lugares emblemáticos en los que hospedarse y bien yantar. Me encantó lo que vi y lo que viví.

Había gente llegada de distintos puntos de España que no podían ocultar su asombro. No era para menos. Las luces de la Navidad le dan un toque mágico a la Puebla de siempre. Y una, deja asomar la imaginación y ve elfos y duendes por doquier y a todas las criaturas, también mágicas, que ayudan a Papá Noel construyendo juguetes en su taller. Yo soy más del Nacimiento, del Belén, y Puebla también puede presumir de su Misterio en el que sólo caben los verdaderos protagonistas de estas fiestas: Jesús, José y María.

Sin ruido publicitario, más que el que va y viene de boca en boca, sin ruedas de prensa absurdas para blasonar sobre quien es el mejor, Puebla de Sanabria se alza con la mejor iluminación de la Navidad en España. Nadie quiere perderse el momento del encendido. De la semi penumbra a la luz total. "Hágase la luz" debe decir Pepe Blanco, su regidor, y la luz se hace de forma escalonada, buscando el impacto que se produce cuando se completa el prodigio. No se sabe hacia dónde mirar. Todo es portentoso. No, no voy sobrada de adjetivos, es que todo en Puebla cuando se ilumina es un adjetivo calificativo. Es lo que tiene la luz de Puebla.