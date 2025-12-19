(No) Feliz Navidad

Independientemente de que seas un amante de la Navidad o un grinch por definición, hay una especie de corriente social que parece que te obliga a estar feliz en estas fechas. Hay que comprar regalos, ver las luces, salir a cenar, tener más vida social… y todo porque sí, porque es Navidad y por lo tanto da igual lo que te pase, tienes que estar contento y punto.

Y cuando todo va bien y tienes ganas de hacerlo, la Navidad es un momento genial. Pero si no te apetece por el motivo que sea formar parte de esta algarabía, no te queda más remedio que encerrarte en casa. Y hoy en día, entre influencers felices promocionando productos de todo tipo y el bombardeo general de las redes sociales, ya no te queda ni eso.

Realmente es muy egoísta como sociedad no pensar que para muchas personas estos días son sinónimo de tristeza e incluso de sufrimiento, que se ve además exacerbado por ese convencionalismo social de que hay que celebrar, disfrutar, gastar y estar contento porque es lo que toca.

Es muy injusto no dar espacio al dolor y también a la soledad en estas fechas, porque son muchas las personas que las pasan sin compañía. Es difícil frenar la corriente social "super feliz-navideña", en eso estoy de acuerdo, pero no está de más ser consciente de que en estos días también hay quien no está eufórico, y tiene todo el derecho. No creo que haga falta forzar esa necesidad de felicidad simplemente por el hecho de que sea Navidad.

Lo mejor de estas fechas, como el resto del año, es ser quién eres y sentir lo que sientes. Sin aparentar. Y a partir de ahí, disfrutar lo que puedas… y lo que quieras. n