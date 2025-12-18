Obituario a Miguel Ángel Pérez Gallego: "Un deber. Memoria agradecida"

Me entristece tener que escribir estas líneas. Siento que la muerte prematura de una persona tan significada, humilde y sencilla como Miguel Ángel Pérez Gallego me obliga a sobreponerme y mantener la luz encendida y caliente que él fue en vida, con estas líneas. Si los lectores de la Opinión disfrutan de ese singular y excepcional suplemento educativo llamado La Pizarr@, si la educación en Zamora encuentra un eco y acogida en las páginas de la Opinión y los docentes pueden recurrir a los redactores y directivos es en buena medida gracias al ambiente, la mística y el talante que creó Miguel Ángel en los tiempos en los que él era redactor jefe y director de El Correo de Zamora, madre nodriza de La Opinión.

Por aquel entonces funcionaba en Zamora capital y provincia un grupo de profesores ilusionados, bien preparados, trabajadores que no regateaban tiempo. Hasta los domingos nos reuníamos para programar. Se llamaba Prensa en las Aulas. Concurríamos de todos los colores y tintes políticos, sindicales, religiosos, edades, géneros, en armonía y con ganas de renovar la enseñanza. Gozábamos de la confianza de autoridades, periódico El Correo, Ampas, colegios. El grupo amparado en el CEP que dirige Pedro Roda, elabora el periódico Za 49, único en su género, en papel prensa y en formato.

Mediante la UNED y gracias a su responsable del Centro de Medios Audiovisuales, la zamorana catedrática María Luisa Sevillano, la organización de congresos internacionales, vídeos, cuatro libros publicados, artículos en revistas. Encuentros intercolegiales en Andavías, Miranda de Douro, Alcañices, Muelas, Zamora capital, nombres como Pedro Roda, Julián, Pedro Ángel Vicente Remesal, Doña Pili, Felisa, Paco Villaverde, Lorenzo, Emiliano, Santa Cecilia, y un largo etcétera jalona esta etapa.

En Miguel Ángel encontrábamos complicidad y colaboración. El Correo se imprimía en rotativa, previa composición en linotipias. En la sede el periódico se preparaban maletas didácticas con los materiales del periódico que se llevaban a los centros educativos, el director mismo nos recibía y redactaba las informaciones para que la escuela estuviera en la prensa. La educación, su información sobre la enseñanza se hacía presente en la comunicación. No dudó Miguel Ángel en prestarnos su apoyo e imprimir Za 49, periódico que llegaba todos los centros educativos e la provincia. La Pizarr@ es un futo de aquellos tiempos gloriosos en los que el ahora llorado puso los cimientos, la actitud, una línea de trabajo. Las visitas y el diálogo con Rúa de los Francos, era continuo y fructífero. Y así siguió con sus sucesores hasta el día de hoy.

Yo mismo me reconozco deudor de aquella época en la que aprendí tanto de unos y otros. La entrega de los premios Vicariatos eran paradigmáticas, la presencia, simpatía y colaboración de autoridades desde el Gobernador Civil a los alcaldes y presidentes de la Diputación habían abolido la desconfianza hacia una enseñanza encerrada en las aulas y una información raquítica. El binomio Enseñanza- Información en Zamora se hizo ejemplo en y para toda España. Y llegó el tiempo de reconocer a Miguel Ángel Pérez Gallego su buen y bien hacer. La Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid le seleccionó mediante una comisión para formar parte de su claustro de profesores al que perteneció hasta su jubilación. La experiencia de Zamora, su ser redactor, redactor jefe, director, animador de la prensa en las aulas tuvo su continuación en las aulas de la Complutense. Hablando hoy con sus antiguos compañeros, me comentan que es una grave pérdida. Se le quería y apreciaba mucho.

En varias ocasiones nos acompañó mediante el programa Erasmus de movilidad de profesores a estancias en universidades alemanas, austriacas e italianas. Aprovechaba ya de paso para visitar a su hijo de igual nombre que se formaba con los mejores músicos de Suiza. Su esposa Clementina profesora de Secundaria le proporcionó una morada entrañable en su pueblo Cozcurrita. La Hemeroteca del entonces Correo y del actual La Opinión guardan parte de su labor informativa y docente y los amigos, muchos, entre ellos me encuentro, nos sentimos apenados por su muerte y ejemplarizados por su buen y bien hacer en la vida profesional, social, ciudadana y familiar.