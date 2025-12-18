En mi infancia, se decía con cierta frecuencia. Especialmente, cuando a una pregunta difícil, o incluso imposible de poder ser contestada, se respondía con el latiguillo de: "Eso no me lo preguntéis a mí, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder". Lo habíamos aprendido en el catecismo del Padre Astete, que había que saberse al dedillo, como complemento al libro de texto, para poder aprobar en el instituto la asignatura de Religión.

Esa misma expresión podríamos aplicarla hoy mismo. Ahora que ya hace varias semanas que ha pasado el cincuenta aniversario del fallecimiento del general Franco. Porque, teniendo en cuenta lo que se ha dicho lo dicho, y lo que se ha omitido, las conclusiones a sacar de este cincuentenario dan para ello.

Ríos de tinta han inundado de comentarios los medios de comunicación. Opiniones, más o menos veladas, a favor o en contra de la dictadura. Reflexiones, encendidas algunas, explosivas otras. Se ha dicho de todo, pero, en general, aportando pocos datos contrastados, y aun menos pruebas concluyentes en la mayoría de los casos.

Uno de los más manidos ha sido el que hace referencia a la opinión de la juventud actual respecto al periodo de nuestra historia, que media entre el 1 de abril de 1939 (Final de la Guerra Civil) y el 20 de noviembre de 1975 (Fallecimiento del general Franco). Casi todos los medios coincidieron en afirmar que una buena parte de los jóvenes de hoy (18 a 24 años) consideraban que aquella fue una buena época para España. Pero, a partir de ahí comenzaron los vacíos, aumentaron las inconcreciones. Algunos medios cifraron en un 17% el número de jóvenes favorables a la dictadura. Otros, subieron hasta el 20% esta cifra, e incluso hasta una cuarta parte de esa franja de población, o sea, hasta un 25%. La variación existente entre los que anunciaron un 17% y los que apostaron por el 25%, es de un cincuenta por ciento, horquilla demasiado amplia que le quita rigor a esas encuestas.

Por otra parte, se subrayaba la escasez de conocimiento en ese capítulo de la historia de España por gran parte de nuestra juventud. En unos casos imputándolo a no habérsela enseñado, y en otros a que no les interesaba.

No he encontrado ninguna información que llegara a aclarar si la muestra a la que se referían esos datos, había sido tomada al azar. Ni tampoco, si estaba o no referida al abanico de jóvenes que no tienen ni idea de la historia o a los que conocen algo de ella. Porque la mayor parte de las entrevistas que ofrecieron los informativos estuvieron a caballo entre lo jocoso y lo deprimente, ya que algunos de aquellos jóvenes afirmaban que "Franco era un you túber" y otros, aparentemente más informados, se atrevían a decir que "el tema de la vivienda" estaba mucho mejor entonces. El caso es que, siendo cierto que la vivienda ocupa ahora el centro de los principales problemas, no es menos cierto que en 1960 (Centro de gravedad de la dictadura) solo el 30% de los españoles disponían de un piso en propiedad, mientras que hoy ese porcentaje se ha visto ampliado al 73%.

Cierto es que nuestros jóvenes solo han tenido la oportunidad de vivir en democracia, y eso les puede hacer pensar que tal situación política es algo consustancial al ser humano, algo que tiene todo el mundo, cuando, es un hecho incuestionable que puede llegar a perderse en cualquier momento; que para poder tenerla mañana hay que defenderla hoy. El hecho de no haber experimentado lo que significa vivir en una dictadura, hace que esa inexperiencia le reste precisión a su relato. Y es que, para conocer la historia, si no se ha llegado a vivirla, no es suficiente con ojear un par de libros.

Pero, por qué ahora sale ahora a relucir de manera recurrente tanta información sobre este tema. ¿Por qué se cuestiona tanto a los jóvenes? ¿Por qué solo se da pábulo a las declaraciones disparatadas que algunos hacen con muy poco criterio? "Eso no me lo preguntéis a mí, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder". Por cierto, que, desde hace mucho tiempo, no se ha vuelto a escuchar tan expresión.