Ramo, in memoriam

Aunque para los "creyentes" la "llamada del Señor", nunca debiera suponer un desconsuelo, un desasosiego, un desamparo; que duda cabe que, como humanos que somos, por lo tanto, con mayor, menor o nulo, sentimientos hacia los demás, especialmente respecto a los más próximos; la desaparición física de los seres queridos por ser familiares, amigos, bienhechores, nos apena, nos entristece, en la medida de su entrega, su respeto, su consideración hacia nosotros durante su etapa vital; pues, a veces, la perdida de una persona, no llega en el momento de su óbito, sino cuando la relación con ella, por los motivos, o sin motivos, que fueren, desaparece.

Y como debiera ser, día a día ,el considerar el comportamiento ajeno para tomar "buena nota" de su quehacer, para aprender y aplicar su recto proceder y así mejorar, si cabe, y enmendar el propio; lo es, especialmente, cuando "nos dejan", cuando hay que ponderar su bonhomía, su entrega a los demás, su profesionalidad, su sentido de la amistad, sus deferencias con la familia, su sentido del deber, su comportamiento ejemplar como ciudadanos, su sacrificio en tiempo, en dedicación, en ocio, en asuntos personalísimos, hacía los suyos por así demandarlo su estado de salud, etc., de todo lo cual Ramo, recientemente fallecida, dio con su vida cuantiosas muestras de estos rectos procederes, especialmente, con sus padres, mis tíos Ramona y Pepe, y mi primo José Benito, de tan gratísimos recuerdos, y siempre apreciados.

Ramo, gracias por tus asesoramientos jurídicos, por escucharme, por tu bondad, por tu vida ejemplar; que siempre te tengamos presente, para procurar ser mejores; y desde "Arriba", no nos olvides.

No quisiera dejar estas "líneas", sin dejar de reconocer y agradecer, a nuestra prima Garbi su acompañamiento a Ramonita y tareas con ocasión de la rápida enfermedad y "desenlace" de nuestra prima.

Ramo, descansa en paz, con tus padres y hermano. Siempre te recordaremos y tendremos presente por, entre otros motivos, haber sido una persona modélica, sin tacha. Dejas a la familia con un "listón" muy alto.

Marce, tu primo (Marcelino de Zamora)