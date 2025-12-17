El pasado jueves, día 11, asistí al "III Concierto de Música Cívico Militar" que, organizado por el Club La Opinión El Correo de Zamora y la Real Cofradía del Santo Entierro, como en años anteriores, tuvo lugar en el Teatro Ramos Carrión. Un concierto popular donde los haya que, como bien dijera quien es su alma mater, mi amiga y compañera, Carmen Ferreras, nos abre a muchos zamoranos las puertas de la Navidad, y a cuantos llevamos la música y a España en el corazón nos llena de emociones encontradas, sobre todo, cuando en su epílogo suenan las notas del Himno Nacional y nada podemos hacer más que escucharlas con respeto y en silencio hasta que al finalizar su interpretación se oye un ¡Viva España! que es respaldado con múltiples aplausos. ¡Qué emocionante sería poder acompañarlo cantando a coro su letra, si la tuviera!

He dicho "emociones encontradas" porque, si bien es cierto que cada vez que, con ocasión de cualquier evento, acto, competición deportiva…, al escuchar nuestro himno siento como si se me erizara la piel y se humedecieran mis ojos, porque la emoción que me embarga al oír su música no la puedo controlar; también lo es que esa grata emoción se torna en tristeza cuando pienso en la envidia que me da oír entonar las notas de cualquier otro himno nacional, si éstas van acompañadas a coro por las voces de los ciudadanos que, sea cual sea el país, cantan al unísono su letra y su música derrochando patriotismo. Esa emoción encontrada, que podría describir como una envidia contenida, se debe sencillamente a la tristeza que me genera el hecho de que mi himno no tenga letra y, por eso, no lo puedo cantar.

No tiene letra, y hay que decirlo alto y claro, porque desde que su versión instrumental fuese oficialmente aprobada por real decreto, allá por 1997, ha habido varios intentos de ponerle texto que han resultado fallidos porque, por razones políticas -la diversidad cultural y lingüística reinante en nuestro país siempre ha dificultado el consenso- ninguno de los más de mil propuestos llegó a alcanzar el apoyo requerido a los efectos. Para más inri cabe destacar que, de las 17 comunidades autónomas que integran el Estado español, 15 tienen himno con música y letra oficiales: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Murcia y Navarra. Solo La Rioja y el País Vasco, desconozco el porqué, están como España.

Seguramente, muchos de ustedes, estimados lectores, al saber, si es que no lo sabían, lo que les acabo de relatar, puede que hayan sentido lo mismo que tantas veces ha sentido un servidor: tristeza por tener que asumir que “España es diferente”, porque ni para una cosa tan simple, como debería ser llegar a un acuerdo para poner letra al Himno Nacional, ni siquiera para eso, hay voluntad de acuerdo.

Tendremos que seguir sintiendo envidia cada vez que veamos y escuchemos a un grupo de ciudadanos, sea cual sea su país, cantar a coro su himno nacional, cuando nosotros, lo único que podemos seguir haciendo, si nos atrevemos, es entonar el: la, la, la, la, lara, lara, lara… ¡Triste!

Por ese sentimiento de envidia que acabo de explicitar, ruego a quienes lo puedan y deban hacer, se pongan de acuerdo para aprobar una letra que de sentido e identidad a nuestro himno, para que, sin dejar de ser una marcha real, se convierta en lo que debería ser: un cántico de exaltación de los valores, la unidad y la historia de nuestro pueblo, que pueda ser cantado con orgullo por todos los españoles que sentimos la patria como propia. Mientras nuestro himno no tenga letra, cada vez que oigamos cantar el suyo a ciudadanos de otro país sentiremos envidia contenida, y hasta, diría, cierta indignación, por ser el nuestro uno de los pocos países del mundo, junto a Bosnia y Herzegovina, San Marino y Kósovo, que no han sido capaces de poner de acuerdo a sus políticos para consensuar una letra que dé sentido e identidad a su himno nacional. No olvidemos que el himno, junto al escudo y la bandera son los símbolos oficiales de la Nación y, por tanto, los que representan la soberanía nacional, su unidad, su integridad, y los valores y principios históricos recogidos en la Constitución.

Una triste realidad que se recrudece cada vez que en determinados lugares del territorio nacional, con motivo de la celebración de alguna competición deportiva, u otro tipo de evento, cuando suena el himno nacional, lejos de ser acompañado a coro con el cántico de su letra, porque no la tiene, es opacado por los silbidos, pitos y exabruptos que lanzan al aire quienes, renegando de su patria, tienen un comportamiento deplorable que no se puede justificar argumentando que lo que hacen es ejercer su "libertad de expresión".

Como todos ustedes saben de qué estoy hablando, y no merece la pena incidir más ello, permítanme que concluya esta queja preguntando: ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando y alimentando con prebendas a los que, renegando de su patria, se permiten la licencia de atacar a los símbolos nacionales cada vez que tienen ocasión, demostrando un comportamiento despreciable que no tiene justificación?

¿Hasta cuándo, compatriotas, hasta cuándo?

Ojalá pronto podamos ver la luz al final del túnel.

¡País!