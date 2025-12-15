El "Me Too" socialista es de auténtico escándalo. Le está saltando a Sánchez en todo el morro sin que se inmute. Uf, si ocurriera en otro partido que no fueran Bildu y los separatistas catalanes, porque, claro, a los socios del Gobierno, ¡ni tocallos, ni enmendallos, dejallos! Cabe recordar que el "Me Too" es un movimiento social y una campaña de concienciación contra el abuso sexual, el acoso sexual y la cultura de la violación, en el que las mujeres hacen públicas sus experiencias de abuso sexual o acoso sexual. Tomó fuerza a partir de la denuncia de la actriz estadounidense Alyssa Milano contra el ex productor de cine estadounidense Wenstein. Desde entonces, las mujeres, menos las socialistas, han perdido el miedo, comenzando a compartir sus experiencias de violencia sexual bajo la etiqueta en inglés de "Me Too" que significa "Yo También".

La pobre reacción de Moncloa y el PSOE ante la avalancha de denuncias que salpican a altos cargos y hombres de confianza del presidente, da mucho en que pensar. Si situaciones iguales o parecidas hubieran ocurridos en distintas empresas españolas, las feministas del Gobierno habrían salido en tromba pidiendo cárcel y tortura para los responsables. Como son miembros del Partido Socialista y del Gobierno, perfil bajo y a pedir unas disculpas insuficientes que llegan tarde y mal.

Cuanta hipocresía que salpica directamente no a los, presuntamente, hombres del feminismo socialista, sino a las propias dirigentes socialistas, desde María Jesús Montero a la última. Y, ahora, por favor, que no venga haciéndose la víctima, porque es un insulto para las víctimas reales de tanto putero y tanto acosador. Que endeble tienen la bragueta. Los movimientos del PSOE no cuelan. No acudirá a la Fiscalía contra el sinvergüenza de Salazar porque "ya no es militante". No acuden por temor a que se revuelva y empiece a contar más de lo que está saliendo. Y está saliendo poco.

Bien por las valientes que han decidido denunciar. No hay que pasarles ni una sola a todos estos a los que se les llena la boca de feminismo para el discurso mientras en la realidad ‘meten mano’ de palabra y de obra. Vuelvo a preguntar. ¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez renuncie? Por menos le armó el Belén a Rajoy.