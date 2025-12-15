La mujer maltratada. Singularidades

Normalmente cuando hablamos de maltrato, además de detenernos en el itinerario que describe el maltratador y sus logros, hasta llegar a dominar y controlar a la mujer, y el caos final que puede provocar… pasamos de largo las singularidades de la mayoría de las mujeres maltratadas; su tipología y personalidad social, su formación y cultura, y de forma especial, las causas que subyacen en su comportamiento servil, así como sus peculiaridades emocionales, caso de no ser eliminada, porque como sabemos, puede quedar desgraciadamente en el camino, incluso en ocasiones acompañada de sus hijos.

De forma ordinaria, un perfil de mujer maltratada puede ser; la inteligente, despierta, ilustrada y vivaz… que cree que puede controlar al "malote", para lo que se observa con fuerzas para dominarle y transformarle en persona adecuada, por lo que se entrega a la tarea, permitiendo ser seducida, aceptando algunas circunstancias que no desea, para ganar la confianza de él. Éste, siguiendo su verdadero camino, el de dominar controlar y poseer; en ocasiones acepta aquello que ella le requiere, pero sin perder sus coordenadas, circunstancias, de las que ella, ciega en su esfuerzo no se percata, viéndose metida cada día un poco más en la relación, hasta que llega su atrapamiento. Sin darse cuenta se ha quedado sin amigas, amigos, conocidos, e incluso en muchas ocasiones sin familia, encontrándose sola frente a él; por otra parte, cada día más, fuerte, resuelto y exigente, hasta que llega a utilizarla, tanto que la humilla, la veja, la desprecia, la margina, hasta convertirla en un ser sin criterio, ser andante sin más dirección que la que él le imponga, sirviendo sólo para ofrecerse cuanto el la requiera, en el momento que lo necesite, y que en ocasiones, a los ojos de él lo hace tan mal, que la critica, la desprecia y como un mueble la cambia de lugar.

La pretensión, o deseo de modificar la conducta del chico, es un reto que es más frecuente de lo que creemos, el que una chica muy inteligente y preparada se ponga el reto de cambiarle, porque él es atrevido, seguro de sí, valiente y retador, es un líder, algo que atrae a la vez que atrapa, por lo que la prudencia en las chicas ha de ser infinita.

En otras ocasiones se trata de chicas simplemente atractivas, el maltratador generalmente se dirige a las más atractivas, obedientes, y generosas, le entusiasman estos tipos de personas, el atrapamiento es normalmente sencillo y profundamente penoso. Cualquiera sabe de antemano, que va con ella para aprovecharse de ella, que sus estructuras de personalidad no son complementarias, y que la dejará en el camino maltratada, o seguirá y terminará rematándola, por pasiva, porque a los ojos de él no aporta nada, porque no sirve ni para ser mandada. Él se hartará de ella, la pisoteará, la despreciará y humillará, y será como un felpudo, que podrá utilizar y tirar a su antojo.

Se dan en ocasiones familias, en las que prima el interés; pareja que tiene hijo e hija, animan a esta a que se haga amiga de una determinada chica, que la traiga por casa, porque el hijo, tímido y poco sociable, no sale y es incapaz de encontrar novia. La traen por casa, se hace amiga del hijo, y el fin es caótico, porque además de camuflar entre toda la familia un déficit, el no sabe expresar sentimientos, y su frustración le lleva al maltrato. Junto a esta situación, se da también las situaciones de soledad, en este caso ella acepta la compañía con cierta facilidad, al primero que la anime a superar este déficit, y al final potencialmente va a sufrir, el pago de la hipoteca que ha contraído.

A todos nosotros, desde lejos nos llama la atención el comportamiento de la víctima, ¿por qué no se revela?, ¿por qué aguanta tanto y no se enfrenta?... ocurre que el cerebro de la persona maltratada sufre profundos cambios, que la impiden el ejercicio de este tipo de respuesta. Se producen modificaciones en las conexiones neuronales; la información que se vehicula por las fibras nerviosas, sufre bloqueos o distorsiones, al observarse obstáculos en su camino. La morfología del cerebro es diferente, este presenta pliegues en toda su corteza, pliegues profundos, aspecto que desaparece cuando observamos el cerebro de una mujer no maltratada. Además, el cerebro en su corteza, dispone de varias regiones con diferentes fines, aquella relacionada con nuestro cerebro social, donde se manejan las interpretaciones de la realidad convivencia, no responde de forma adecuada…. A lo que hay que sumar, que la violencia genera alteraciones en la relación de sustancias, como la dopamina, el cortisol y la serotonina. Todo ello impide proporcionar una respuesta adecuada.