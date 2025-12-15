La movilidad sostenible, el desarrollo rural, y los planes municipales de obras y servicios

Qué duda cabe, como sucede con el cuerpo humano, que cualquier parte de órgano, cualquiera que sea su naturaleza, que cualquier actividad está relacionada con otras y, por lo tanto, se influyen recíprocamente, lo que suele implicar, para todas y cada una de ellas, que sus misiones y consecución de funciones, de objetivos, de competencias, dependan, en alguna medida, de cómo lo hacen y se comportan hacer las demás.

Es por todo lo acabado de mencionar, y donde especialmente se manifiesta, que las características de los componentes de las Administraciones Públicas, de las Empresas, de las organizaciones no gubernamentales, de los partidos políticos, de los sindicatos, de las familias, de las amistades, tanto influyen, las unas y las otras, en sus respectivos ejercicios competenciales propios y ajenos.

Especialmente, por las repercusiones, las influencias, las posibilidades de solucionar la problemática que los intereses generales de la sociedad, tienen en cada momento, que el legislador, muy especialmente, ha de conocerla para plasmar en los diarios oficiales la normativa que permita el desarrollo económico y social de la ciudadanía que lo ha elegido; según dispone la Constitución Española de 1978, y que en estos celebramos sus primeros 47 años; y así posibilitar que los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales dispongan de un marco legal, como de los oportunos recursos humanos, humanos y materiales con los que hacer realidad el "fomento de la economía" de sus respectivos territorios, y contribuir a la creación de emprendedores, del aprovechamiento del talento, de los recursos naturales, favoreciendo la creación de empleo, de infraestructuras públicas, de cultura; es decir, el desarrollo rural.

La "Movilidad Sostenible", como "reza" el "espíritu" y el preámbulo de la Ley 9/2015, BOE 4.12.2025; que la trata y regula: "Fundamental para el logro de los objetivos de cohesión de los diferentes estados y regiones"; "progreso económico y social, el medio ambiente y el clima, la generación y el consumo de energía, el desarrollo urbano y territorial", "mejor conexión entre infraestructura, servicio y ciudadanos"; Artículo 7. Objetivos del Sistema General de Movilidad Sostenible. La mejora en el diseño, implementación y seguimiento de servicios de movilidad, incluyendo las zonas rurales o de baja densidad de población; entre otro contenido que influye en el desarrollo rural.

Suponemos que los cargos electos y directivos de las Entidades Locales precitadas la estudien, analicen, para aprender lo mucho que enseña para aplicarla, debidamente adaptada a la idiosincrasia y aspiraciones de la ciudadanía de municipios y provincias, especialmente para "inspirar", y tenerla en cuenta, en la elaboración y aprobación de los "Planes Municipales y Provinciales de Obras y Servicios".

Sugiero a la UNED de Zamora una jornada para tratar de su contenido, debate, conclusiones y elevarlas "a quienes correspondan". He dicho.

Sancho de Moncada