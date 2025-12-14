Por una sanidad pública de calidad en Zamora

Si el sistema sanitario funcionara como debiera, la huelga de médicos habría hecho saltar por los aires los cimientos de la convivencia social. Sin embargo, en la provincia donde más de 22.000 personas se encuentran en lista de espera para una consulta y cuya demora quirúrgica camina hacia los tres meses, el parón de los facultativos ha pasado con más pena que gloria entre los ciudadanos. Más de la mitad de los galenos en plantilla según los convocantes, tan solo uno de cada cuatro si los cuenta la Junta, han decidido ausentarse de sus puestos de trabajo durante los últimos cinco días para poner negro sobre blanco que sus condiciones deben cambiar. Una reivindicación legítima sustentada en dos puntos clave, como son la regulación de sus guardias y el mantenimiento de la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada, pero cuyo trasfondo no hace sino incrementar los oscuros nubarrones que se ciernen sobre el servicio en esta tierra.

Zamora no es atractiva para los médicos. La contundencia de esta afirmación se sostiene en la desertificación crónica de las plazas que año tras año se ofertan para los internos residentes. Estudiantes que prefieren volver a presentarse al examen por segundo año consecutivo antes que tener que venir a trabajar a este lugar del oeste. Y también respalda esta hipótesis la dificultad de cobertura de determinados puestos de trabajo en zonas rurales como Sanabria, Sayago, Aliste e incluso Benavente, donde la flagrante falta de especialistas trae a sus vecinos por el camino de la amargura: sus habitantes se ven forzados a realizar kilómetros y kilómetros hacia la capital para cuestiones como tener derecho a ver a un pediatra.

La despoblación y la dispersión se encuentran detrás de esta situación, como lo están detrás de todos los males que afectan a esta provincia. Prestar servicio en determinados pueblos de Zamora no solo no es atractivo, sino que es peligroso y cuesta dinero. No en vano, los profesionales deben a menudo cubrir rutas por carreteras en mal estado, en condiciones meteorológicas complicadas y utilizando sus propios vehículos. Y esta vocación no es altruista: el trabajo hay que pagarlo.

Pero la merma en los derechos laborales de los galenos no les afecta a ellos en exclusiva, sino que impacta de manera directa en los ciudadanos y vulnera el artículo 43 de la Constitución Española, que obliga a las administraciones a organizar y tutelar la salud pública a través de los servicios necesarios. Se está incumpliendo la Carta Magna en el momento en que se cierra un consultorio, cuando un médico de familia se jubila y no se cubre su plaza, o cuando la ambulancia tarda más de dos horas en llegar a una urgencia. Se incumple la norma cuando la falta de profesionales obliga a esperar 338 días para ser visto por el urólogo, 289 días para acudir al traumatólogo o más de tres meses para ir al ginecólogo. Los datos, siempre tozudos, arrojan una realidad que asusta: el problema sanitario es tal que, de los 22.000 zamoranos en espera para ver a un especialista, 14.650 ni tan siquiera han sido citados todavía. Y contra esto protestan las plataformas rurales de la provincia cada sábado desde hace 200 semanas.

Zamora tiene en estos momentos 1.003 médicos colegiados, aunque la plantilla en activo asciende únicamente a 791. Un reciente Estudio sobre Demografía Médica elaborado por la Organización Médica Colegial de España ha revelado que el 25% de todos ellos se jubilará a lo largo de los próximos diez años. Es decir, que más de 200 plazas quedarán vacantes con la incógnita de si resultarán lo suficientemente atractivas para los profesionales del futuro.

La huelga de los médicos ha sido un contratiempo para los ciudadanos, sí, pero tan solo unas condiciones laborales dignas para los profesionales permitirán a los zamoranos seguir gozando de una sanidad pública a la altura de las expectativas que se le presumen a España.