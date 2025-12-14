¿Es la dignidad humana un lujo?

Desconozco si es correcto o atrevido arrancar una columna de opinión con una pregunta. En mi caso, no es la primera vez ni será la última, pues preguntar forma parte de mi oficio. Para hacerme entender, explico el origen del título. Todo surgió el pasado miércoles en una de las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. Como saben, el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la citada declaración en 1948, marcando un hito para proteger las libertades y la dignidad inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad u otra condición. Por tanto, como el miércoles se cumplían 77 años y yo tenía clase con mis estudiantes del Grado de Trabajo Social, se me ocurrió realizar un taller para celebrar el acontecimiento. ¿Que cómo lo hicimos? Distribuida la clase en pequeños grupos, les propuse la siguiente encomienda: "Imagina que tienes que escribir un artículo de opinión sobre los derechos humanos en un medio de comunicación de ámbito local o nacional. ¿Qué título pondrías? Recuerda que posteriormente se compartirán".

Transcurrido el tiempo acordado, se expusieron todos los títulos propuestos y los estudiantes votaron el que más les había gustado, excluyendo el suyo. El ganador, con una puntuación de 3,7 puntos sobre 5, fue el que ustedes están leyendo. Pero si está aquí es porque les anticipé que me había gustado mucho y que, si ellos me daban su autorización, hoy utilizaría su propuesta para esta columna. Aunque mi deseo les pilló por sorpresa, su respuesta fue unánime: "Por supuesto que sí". Y aquí estoy, compartiendo algunas de las ideas que trabajamos en el aula. La primera hacía referencia a que no se pueden pasar por alto dos conceptos: dignidad y humanidad. Precisamente en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana, haciendo hincapié en que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, ¿Les suena o es algo pasado de moda que ya no merece la pena ser mostrado ni debatido en la actualidad?

Los estudiantes remataron la faena incluyendo el "lujo" en el título, lo cual fue una grata sorpresa para mí, ya que debemos decir alto y con mucha claridad que la dignidad humana es un derecho, no un lujo. Su universalidad es lo que nos define como civilización. Negarla o condicionarla es renunciar a nuestra propia humanidad. Por tanto, va siendo hora de dejar de preguntar si la dignidad es un lujo y empezar a fortalecer que sea una realidad para cada persona, sin excepciones. Llegados a este punto es muy posible que algunos lectores se remuevan en sus asientos y despotriquen contra mis estudiantes por ser tan atrevidos con sus preguntas o contra mí mismo, que lo único que hago es recordar los 77 años que cumplió el pasado 10 de diciembre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues para que se sorprendan algo más, nosotros lo celebramos en el aula con una vela. La encendí y solo se me ocurrió decir que, a veces, hay muy pocas cosas que celebrar, como los constantes incumplimientos de los derechos humanos. Pero que está en nuestras manos conseguir que las próximas velas encendidas sean de celebración porque realmente hemos aprendido la lección.